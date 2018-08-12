Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы. Опыт работы - 3 года
Сертифицирован в Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google Adwords поисковая и медийная реклама.
Владею также навыками и применяю их на практике: html, css, php, js, wordpress (сертифицирован в template monster)
Работаю/тал с такими тематиками как: транспорт и логистика, диагностика и ремонт промышленных котлов, свадьбы, эвакуаторы, кухни, полиграфия, кованые изделия, продажа технических газов и т.д.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сертификация Яндекс.Директ103 просмотра
- Сертификация Яндекс.Метрика110 просмотров
- Сертификация Google Adwords медийная реклама116 просмотров
- Сертификация Google Adwords поисковая реклама110 просмотров
Контекстная реклама
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$10/час
от $50от 1 дня
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