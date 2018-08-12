Профессиональная настройка и ведение контекстной рекламы. Опыт работы - 3 года

Сертифицирован в Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, Google Adwords поисковая и медийная реклама.

Владею также навыками и применяю их на практике: html, css, php, js, wordpress (сертифицирован в template monster)

Работаю/тал с такими тематиками как: транспорт и логистика, диагностика и ремонт промышленных котлов, свадьбы, эвакуаторы, кухни, полиграфия, кованые изделия, продажа технических газов и т.д.