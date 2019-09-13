xlinker

Андрей xlinker

 
41 годРоссия/Барнаул
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Spine 2D characters animator

Всем привет!  Меня зовут Андрей - и я профессиональный 2D аниматор персонажей для игр. 

В своей работе я использую Spine 2D Pro.   Так же более 15 лет занимаюсь дизайном (в том числе и для игр) и отлично владею Photoshop, Corel Draw, для решения разных задач могу так же задействовать множество других программ (zBrush, AfterEffects и т.п).  Знаю программирование и основы Unity.

Если  вы планируете игру на Unity - и вам нужно анимировать персонажей, меню, окружение -  в общем сделать вашу игру интересной и динамичной - я тот кто вам нужен :)

Я отлично знаю как работает связка spine + unity, сколько дополнительных возможностей это дает и как это можно оптимизировать.

Если у вас есть хороший проект и интересные персонажи - я готов вдохнуть в них жизнь

UnityPhotoshopПерсонажи для игры
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