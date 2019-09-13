Spine 2D characters animator

Всем привет! Меня зовут Андрей - и я профессиональный 2D аниматор персонажей для игр.

В своей работе я использую Spine 2D Pro. Так же более 15 лет занимаюсь дизайном (в том числе и для игр) и отлично владею Photoshop, Corel Draw, для решения разных задач могу так же задействовать множество других программ (zBrush, AfterEffects и т.п). Знаю программирование и основы Unity.

Если вы планируете игру на Unity - и вам нужно анимировать персонажей, меню, окружение - в общем сделать вашу игру интересной и динамичной - я тот кто вам нужен :)

Я отлично знаю как работает связка spine + unity, сколько дополнительных возможностей это дает и как это можно оптимизировать.

Если у вас есть хороший проект и интересные персонажи - я готов вдохнуть в них жизнь