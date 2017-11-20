xmaks_vlasuk

Здравствуйте! Меня зовут Максим Власюк. Рад Вас приветствовать на моей персональной странице.
Расскажу немного о себе.
Имею высшее техническое образование по специальности информационные технологии.
Стаж работы программистом более 5 лет.
С 2011 по 2012 - компания DF-Studio, верстальщик.
С 2012 по август 2017 - работал в компании QAP Int, back-end разработчиком.
С июля этого года решил сменить вид занятости на фриланс, так как рождение дочери не позволяет сидеть на работе по 40 часов в неделю, а с добераниями все 50 часов.
Мои профессиональные навыки:
- Уверенное знание языка программирования PHP, ООП, шаблоны проектирования, MVC
- Понимание интерфейсных технологий и платформ, таких как JavaScript, HTML5 и CSS3
- Имею опыт работы с инструментами управления версиями кода, таких как Git
- Опыт и знание технологий и сервисов: Yii 2.0 Framework API, Web services, JavaScript (AJAX, jQuery) MySQL, Redis, Postgresql.
Действие аккаунта приостановлено!