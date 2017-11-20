xmaks_vlasuk

Максим xmaks_vlasuk

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Здравствуйте! Меня зовут Максим Власюк. Рад Вас приветствовать на моей персональной странице.

Расскажу немного о себе.

Имею высшее техническое образование по специальности информационные технологии.

Стаж работы программистом более 5 лет.

С 2011 по 2012 - компания DF-Studio, верстальщик.

С 2012 по август 2017 - работал в компании QAP Int,  back-end разработчиком.

С июля этого года решил сменить вид занятости на фриланс, так как рождение дочери не позволяет сидеть на работе по 40 часов в неделю, а с добераниями все 50 часов. 

Мои профессиональные навыки:

  • Уверенное знание языка программирования PHP, ООП, шаблоны проектирования, MVC
  • Понимание интерфейсных технологий и платформ, таких как JavaScript, HTML5 и CSS3
  • Имею опыт работы с инструментами управления версиями кода, таких как Git
  • Опыт и знание технологий и сервисов: Yii 2.0 Framework API, Web services, JavaScript (AJAX, jQuery) MySQL, Redis, Postgresql.
PHPJavascriptMySQLPostgreSQLHTMLjQueryAjaxYiiRedisGit