xmaks_vlasuk

Здравствуйте! Меня зовут Максим Власюк. Рад Вас приветствовать на моей персональной странице.

Расскажу немного о себе.

Имею высшее техническое образование по специальности информационные технологии.

Стаж работы программистом более 5 лет.

С 2011 по 2012 - компания DF-Studio, верстальщик.

С 2012 по август 2017 - работал в компании QAP Int, back-end разработчиком.

С июля этого года решил сменить вид занятости на фриланс, так как рождение дочери не позволяет сидеть на работе по 40 часов в неделю, а с добераниями все 50 часов.

Мои профессиональные навыки: