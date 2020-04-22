Дизайнер.

Добрый день! Я дизайнер. Специализируюсь на оформлении соц сетей, разработке логотипов, фирменного стиля, рекламных креативов и создании баннеров. Имею более 300 довольных отзывов в своей группе ВКонтакте. Опыт работы - более двух лет. Заинтересован в результате.

Имею знакомства с СММ специалистами, что делает мои рекламные креативы максимально конверсионными, а мой дизайн привлекает аудиторию! Всегда учитываю просьбы клиентов и анализирую ЦА, подбираю подходящую стилистику и цвета, Телеграмм для связи @XMAXER2