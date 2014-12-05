xmillartovskiy

Резюме
Имя: Денисенко Артем
Адрес: Украина, Киев
Телефон: +380969787837
Мейл: [email protected]
Специализация:художник-иллюстратор
Описание навыков:
• (скетч,концепт,роскадровка)
• могу рисовать как от руки так и на планшете.
Инструментарий:
• adobe photoshop.
Образование:
Высшее образование:
НТУУ «КПІ»,ВПІ-видавничо-поліграфічний інститут,факультет «графіка»,бакалавр з дипломом,майбутній спеціаліст.
Опыт работы:
• временное сотрудничество с компаниями(cherdak studiо, talant group) и многими другими компаниями занимающиемися розработкой игр.
• занимался созданием локацый для мультфильма,роскадровкой для видео и телепередач,создавал концепты локацый,персонажей и был художником-постановщиком где снимали клип для групи ДиО фільм «ты зря ему дала».
• кроме выполнял работу которая была связана непосредственно с моей cпецыализацыей(скетчи и концепты)
Языки:
Русский,
Український,
Личные качества:
Организованный,ответственный,спокойный,и тот кто на 100% состоит и готов всю жизнь себя посвятить творчеству
Дополнительная информация:
Дата рождения: 01,04,1991
Хобби: занимаюсь музыкой,(вокалист),фотографией.
Права: -
Дополнительные контакты:
Vkontakte:Artem[ka]Denisenko
Ccылка на работы: http://photo.i.ua/user/3042944/327254/