xmillartovskiy

Резюме

Имя: Денисенко Артем

Адрес: Украина, Киев

Телефон: +380969787837

Мейл: [email protected]

Специализация:художник-иллюстратор

Описание навыков:

• (скетч,концепт,роскадровка)

• могу рисовать как от руки так и на планшете.

Инструментарий:

• adobe photoshop.

Образование:

Высшее образование:

НТУУ «КПІ»,ВПІ-видавничо-поліграфічний інститут,факультет «графіка»,бакалавр з дипломом,майбутній спеціаліст.

Опыт работы:

• временное сотрудничество с компаниями(cherdak studiо, talant group) и многими другими компаниями занимающиемися розработкой игр.

• занимался созданием локацый для мультфильма,роскадровкой для видео и телепередач,создавал концепты локацый,персонажей и был художником-постановщиком где снимали клип для групи ДиО фільм «ты зря ему дала».

• кроме выполнял работу которая была связана непосредственно с моей cпецыализацыей(скетчи и концепты)

Языки:

Русский,

Український,

Личные качества:

Организованный,ответственный,спокойный,и тот кто на 100% состоит и готов всю жизнь себя посвятить творчеству

Дополнительная информация:

Дата рождения: 01,04,1991

Хобби: занимаюсь музыкой,(вокалист),фотографией.

Права: -

Дополнительные контакты:

Vkontakte:Artem[ka]Denisenko

Ccылка на работы: http://photo.i.ua/user/3042944/327254/