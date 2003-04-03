Видео монтажор

Лучший видеоредактор для ваших навыков Вам нужно отредактировать видео или взять интервью?

Нет проблем, просто примите мою заявку или напишите мне на upwork

Я помогу превратить простое видео в шикарное и яркое

Сделаю как ты хочешь а может и лучше)

Мои навыки

1) работа в Вегасе 2 года

2) год роботы с монтажом видео

3)7 месяцев

Роботы с простыми видео (смешные нарезки, интервью, блоги и т.д.)

не знаешь как это сделать и что подложить под видео? просто напиши я тебе все расскажу и подскажу что нужно сделать чтобы из простого видео как миллионеры на ютуб канале сделать видео)

Не знаете, как это сделать и что подать под видео? просто напишите я вам все расскажу и подскажу что нужно сделать чтобы из простого видео как миллионеры на ютуб канале сделать видео) не ждите и не ищите человека который сделает вам видео за 20$ которое вы сделаете сами без опыта, напишите мне и я сниму для вас отличное видео, цена договорная зависит от работы, а для постоянных клиентов есть скидка, так что это небольшой повод работать со мной вот так делаю не ждать и писать...