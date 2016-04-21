Обучение Asterisk и VoipТребования: Наличие опыта обучения Asterisk , чтобы мог не только рассказать, но и научить.Пройтись по программке, что в атачменте или составить свою, чтобы была теория и практика, задание и разбор ошибок.Пожалуйста, пишите стоимость ...