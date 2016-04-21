Технічне завдання (ТЗ) на перенесення баз даних на віддалений відмовостійкий кластер PostgreSQL Загальний огляд: Метою цього завдання є налаштування кластера для 60+ баз даних. PostgreSQL. Кожна база даних має різний ...
- Базы данных1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Нужно интегрировать платежную систему в админ панель софтсвича для оплат криптовалютой АПИ [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgourl.io%2Fbitcoin-payment-gateway-api.html%3Fgourlcryptolang%3Dru%23gourlcryptolang]https://gourl.io/[/url] Оплату можно зачислять сразу при добавлении транзакции в блокчейн На основе готовых интеграций нужно добавить новую, по возможности смогу помочь с архитектурой системы.Описание API с ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Обучение Asterisk и VoipТребования: Наличие опыта обучения Asterisk , чтобы мог не только рассказать, но и научить.Пройтись по программке, что в атачменте или составить свою, чтобы была теория и практика, задание и разбор ошибок.Пожалуйста, пишите стоимость ...Уроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт3 года назад
Нужно добавить возможность отравлять SMS c личного кабинета пользователя по одной или списком.Клиент заходит в ЛК, нажимает добавить, открывается форма, ввести номер и текст, сохраняет и смс добавляется в список или выбирает загрузить файл и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Нужно написать для начала 10 текстов для наращивания ссылочной массы сайта [url=https://freelancehunt.work/out/http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2NCeyVm]http://bit.ly/2NCeyVm[/url] : пример ТЗ: "Элитная мебель" Уникальность: не менее 85% Заспамленисть: до 60% Вода: до 15% в text.ru Тошнота: за словом в 3% Академическая тошнота 6-9%, однокоренные слова считаем как одно (суммируем) по ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно перезаписать обучающее видео. Поменяли веб интерфейс админ панели и теперь нужно перезаписать видео с новым вебом и озвучить на Англ и Рус, пример https://goo.gl/21N572 Немного нужно будет поменять слова и сократить немного, если будет предложения как ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать ребрендинг софтфона, добавить лого и преднастройки, работа не для дизайнера, а для программиста. Нужно в коде менять. Это опенсорс проект, там не сложно поменять и добавить настройки. Пожалуйста. пишите за сколько готовы сделать, задание достаточно понятное. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csipsimple&hl=en https://code.google.com/archive/p/csipsimple/Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен разработчик для разных доработок функционала и исправления баг. Сделали новую админку, но нужно подправить, и хотим найти одного человека, чтобы постоянно сотрудничать. Сейчас такая задача: 1)По умолчанию должны быть скрыты некоторые поля и кнопка показать все ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно разработать новый сайт под ключ, c хорошей конверсией. Мы разрабатываем и продаем SoftSwitch для VoIP терминации трафика. Сайт должен генерировать заявки на бесплатный тестовый период. Сейчас сайт выглядит так[url=http://goo.gl/J7PeFW] http://goo.gl/J7PeFW[/url] старая версия [url=http://goo.gl/5JcAhB ]http://goo.gl/5JcAhB [/url] Должен быть Мультиязычный: ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день, Сейчас делаем редизайн админ панели и нужно перезаписать обучающее видео. Старое видео [url=https://goo.gl/0IGweV]https://goo.gl/0IGweV[/url] , текст почти не меняется, нужно на русском и английском( другие языки будут плюсом), желательно с субтитрами. Дальше планируем записать и другие ролики. Жду ваших предложений ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать редизайн админ панели для софтсвича, изменить CSS и Smarty шаблоны. Требования: [list=1][*]Респонсивный дизайн [*]Красивый и интуитивно понятный веб. [*]Должны показываться только основные поля в формах и фильтрах, остальные свернутые по-умолчанию, чтобы не было лишнего. [*]Хороший код, чтобы потом ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад