Опытный трафик менеджер; SMM - специалист; администратор ВК, ФБ, ОК

Мои контакты :

https://vk.com/1infobiznes

http://vk.cc/2CkWp3

https://www.facebook.com/elena.misyura.1

https://twitter.com/

тел. +7 (921) 940-5530

mail : [email protected]

skype : elenamisyura

Проекты с которыми я работала: Тренинговый центр Павла Ракова - "Тяжело ли быть дурой..", "Ваш муж миллионер", "Мужской стриптиз; Ольга Алёхина : " Как быть любящей и любимой женой и мамой"; Александр Фишер : " DVD на миллион "; Наташа Закхайм : " Самые выгодные и мощные инвесторские стратегии 2013-2014 года"; Стас Рождественский : "Как не выходя из дома заработать 1 000 000 рублей за 21 день "; Алексей Толкачев : « Разбуди в себе чемпиона »; Андрей Левшинов " Найти своё предназначение".

5 часов в день, 5 дней в неделю уделю только Вашему проекту;

настройку и работу с источниками трафика из : из соц. Сетей ВКонтакте, Facebook, Одноклассники – таргетинг и реклама в пабликах; банерная реклама, тизерная реклама; контекстная реклама;инвайтинг

-разработаю стратегию SMM продвижения, предложу идею по улучшению воронки продаж.