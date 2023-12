Ниже резюме на

английском.

Личные качества:

Умение качественно работать. Ответственность, добросовестность в работе. Умение быстро и качественно осваивать новый материал. Обладание творческими способностями и умением рационально распределять задачу на подзадачи, работать в коллективе. Присутствие желания работать и зарабатывать.

Образование

Саратовский Госуниверситет им. Н.Г. Чернышевского (ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ) Физический факультет

Языки программирования

Хорошо знаю:

Delphi ( Borland Delphi ) : Применяю для создания больших проектов (ООП), пользовательского интерфейса, программ работающих с СУБД (Interbase, Firebird), прикладных приложений с графическим интерфейсом.

С,С++ ( Visual C++ ) : Применяю для создания программного обеспечения критичному к скорости выполнения либо системного программного обеспечения.

Assembler ( Masm ) : Применяю для создания служб и драйверов на платформе Windows 2000/XP/2003.

Немного знаком: C#, Java (Java-апплеты), Visual Basic.

Скриптовые языки программирования

SQL, PHP, JavaScript, VBScript , (технология WSH), HTML.

Интернет-технологии:

CGI, HTTP.

Общее представление о функционировании сети Internet (маршрутизация,DNS,и т.д.)

Сетевые технологии:

На основе технологий Winsocket и WinPcap создание сетевых приложений.

Углубленное понимание работы стека протоколов TCP/IP и протоколов Ethernet, Arp.

Маршрутизация в ЛВС, проектирование ЛВС, основы беспроводных сетей 802.11 и

технологии Bluetooth.

Технологии программирования:

Процедурное программирование, объектно-ориентированное программирование (ООП).

WinApi.

Технологии администрирования:

Администрирование Windows 2000/XP, AD, политик безопасности.

Настройка удаленных терминалов, бездисковых станций, шлюзовых систем ( WinGate, WinRoute, EServ ).

Технологии защиты информации:

Использование сетевых сканеров безопасности ( XSpider, SahdowScan, Retina Network Security Scanner, nmap и т.д., а также собственных программных методов) для выявления и исправления уязвимостей в системах.

Определение сетевых атак в ЛВС (ARP Poison Attack, прослушивание сети, DOS-атаки и т.д.)

Анализ трафика сети и защищенности сетевых соединений и аутентификаций (IRIS The Network Traffic Analyzer, Ethereal, Cain & Abel)

Настройка максимум защищенных рабочих станций и серверов при помощи систем обнаружения атак, сетевых экранов (wipfw , Outpost и т.д), методов предоставляемых OS Windows 2000/XP/2003, шифрования сетевого трафика, парольной политики, а также собственных программных методов.

Использование антивирусных программ, программ мониторов и собственных методов для ведения антивирусной политики.

Проектирование, создание и администрирование сервера безопасности в домене.

Технология 1С:

Общее конфигурирование, язык 1С на уровне написания отчетов и обработок, обновление.

Операционные системы:

Microsoft Windows 95-ME

Microsoft Windows 2000/XP/2003 - хорошее представление о внутренней организации ядра, процессов протекающих в системе, о этапах загрузки системы.

Linux, FreeBSD - На уровне продвинутого пользователя, общие представления о работе ядра и модулей ядра.

Базы данных: Borland Interbase, Firebird, Microsoft Access, CronosPlus.

Офисные программы: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, CorelDraw, Photoshop, Fine Reader, Ahead Nero, The Bat! и т.д.

Дополнительные сведения

Имею приличный опыт по восстановлению информации с жестких носителей( FAT, NTFS), программирования видео-захвата, отладки программ на уровне ассемблера (Soft-Ice), создания сайтов, а так же установке и работе с бухгалтерскими программами и работе с пользователями.

Alexander Dubinevich

Personal qualities:

Ability to work qualitatively. Responsibility, conscientiousness.

Capacity to study new material fast and qualitatively. Rational way of thinking ability to distribute task on sub-tasks. Possession of creative ability, experience working in team.

Aspiration to work and earn.

Purpose

Position: IT-security specialist, system programmer.

Working schedule: full day.

Education

Saratov State University n.a. Chernyshevskiy

Physical faculty

Foreign languages

English: reading technical documentation.

Programming

Computer language

Closely acquainted:

Delphi ( Borland Delphi ) : Use it for creating large project, user`s interface, programs which work with DBMS (Interbase, Firebird), application software with graphic interface.

С,С++ ( Visual C++ ) : Apply it for creating system software.

Assembler ( Masm ) : Make services and drivers on Windows 2000/XP/2003 platform.

Casually acquainted: C#, Java, Visual Basic.

Script languages

SQL, PHP, JavaScript, VBScript , WSH, HTML.

Technologies

Internet technologies:

CGI, HTTP.

Have a general idea of Internet functioning (routing, DNS, etc.)

Network technologies:

Creating net applications on the basis of Winsocket and WinPcap.

Deep understanding of TCP/IP and Ethernet, Arp protocols functioning.

Routing in local networks, creating local networks, basic idea of wireless networks 802.11 and Bluetooth technology functioning.

Software engineering:

Procedure-oriented programming, object-oriented programming.

WinApi.

Administrating technologies:

Windows 2000/XP, Windows 2000 Server + Exchange (administrating support) , AD, security policy. Adjustment of remote terminals, diskless stations, gateway systems (WinGate,WinRoute,EServ).

Info protection technologies:

Use of network security scanners ( XSpider, SahdowScan, Retina Network Security Scanner, Nessus, nmap and etc., also self-written software) for indicating and correcting system's bugs and vulnerabilities.

Detecting network attacks in local networks (ARP Poison Attack, network listening, DOS-attacks and etc.)

Analysis of network traffic, safety of network connections and authentications (IRIS The Network Traffic Analyzer, Ethereal, Cain & Abel)

Adjusting max protected workstations and servers using attack detecting systems, firewalls (Outpost, wipfw , and etc), methods provided by OS Windows 2000/XP/2003, encoding network traffic, VPN, PGP, password policy and personal program methods.

Use of antivirus software, program monitors and personal methods for network security provision.

Designing, creating and administrating of security server in domain.

1С Technology:

General configuring, use 1С language to write reports, data processing, updates.

Programs

Operational systems:

Microsoft Windows 95-ME

Microsoft Windows 2000/XP/2003 - good notion of internal system organization, running processes, system load stages.

Linux, FreeBSD - Advanced user notion, general ideas of core activity and core module.

Data bases: Borland Interbase, Firebird, Microsoft Access, CronosPlus.

Office software: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, CorelDraw, Photoshop, Fine Reader, Ahead Nero, The Bat! and etc.

Additional information

Have an experience in repairing information from hard disks (FAT, NTFS), programming video-capture software, debugging software using assembler (Soft-Ice), site designing, installing and work with accountant software, technical support.