xosomientrung

Xổ số kiến thiết miền Trung hay XSMT là một loại hình vé số truyền thống bao gồm 6 chữ số dự thưởng sẽ được in sẵn cố định trên mỗi tấm vé để người hơi có thể lựa chọn và đối chiếu với kết quả mở thưởng.

Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn về vé xổ số miền Trung hàng ngày:

Vé SXMT được in ấn theo quy trình

Quy trình in ấn vé số miền Trung được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. Quá trình in ấn sẽ được thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ ở địa điểm của mỗi tỉnh khác nhau. Hoàn tất quá trình in ấn vé XSMT không phải được thực hiện ở một nơi cố định như nhiều người vẫn nghĩ đến. Xổ số miền Trung có tổng cộng 21 đài cùng tổ chức mở thưởng luân phiên vào đúng 16h15’ tất cả các ngày trong tuần. Tỉnh thành nào mở thưởng thì vé số miền Trung sẽ do tỉnh đó thực hiện quá trình in ấn và phát hành trong phạm vi cho phép theo đúng quy định.

Quy trình in vé KQXSMT phải đảm bảo thực hiện đúng các bước cụ thể như sau:

Tổ chức việc in ấn vé

Phòng Kế hoạch và Kinh doanh sẽ căn cứ trên số lượng vé tồn kho trung bình theo ngày, theo kỳ phát hành cũng như tình hình tiêu thụ của từng thị trường để làm bảng kế hoạch in ấn vé và trình lên các cấp lãnh đạo Công ty XSKT miền Trung phê duyệt.

Nguyên tắc thực hiện in ấn

Vé dự thưởng kết quả xổ số miền Trung truyền thống được in và gia cộng với tất cả 2 lớp. Trong đó, vỏ ngoài được in bằng chất liệu nilon và lớp bên trong được in bằng chất liệu giấy. Thiết kế thông minh với chất liệu hàn nhiệt kín đảm bảo vé không bị ướt, hư hỏng hoặc làm giả trong quá trình tiêu thụ.

Số lượng vé

Số lượng vé được in ấn trong một kỳ mở thưởng KQXSMT sẽ căn cứ vào số lượng vé bán ra và doanh thu thực tế hàng ngày, hàng kỳ để lên kế hoạch. Phòng Kế hoạch và Kinh doanh sẽ thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch, làm hợp đồng đặt in với các cơ sở in ấn vé số miền Trung theo đúng tiêu chuẩn của từng dãy số, mệnh giá cùng các thông tin khác để đảm bảo không xảy ra những tình trạng thiếu vé hoặc vé nhiều hơn 6 chữ số dự thưởng.

Ngoài ra, phòng Kế hoạch cũng phải có kế hoạch in ấn vé xổ số miền Trung trong vòng 6 tháng liên tiếp để đảm bảo tránh thừa vé số quá nhiều cũng như không để các cơ sở phân phối vé số rơi vào tình trạng thiếu vé tiêu thụ.

Hình ảnh và hoa văn vé

Những hình ảnh và hoa văn được in trên mỗi tấm vé XS miền Trung của mỗi đài sẽ có màu sắc hài hòa đảm bảo sự trang nhã và phù hợp với thuần phong mỹ tục của nước ta.

Nội dung in ấn trên vé

Trên mỗi tấm vé dự thưởng XSMTRUNG phải đảm bảo đủ các thông tin cụ thể như sau:

Logo và tên Công ty XSKT phát hành

Dãy số dự thưởng gồm 06 chữ số và chữ ở dưới cùng góc bên tay phải

Ký hiệu đặc biệt được in cố định phía trên mỗi tấm vé

Ngày xổ

Giải thưởng Đặc biệt

Dịch vụ nhận tin nhắn kết quả

Mệnh giá vé số

Dấu của công ty XSKT miền Trung chịu trách nhiệm phát hành

Địa chỉ đổi thưởng

Thời hạn nhận thưởng

Cơ cấu giải thưởng

Chỗ trống ghi thông tin người chơi

Đồng thời trên mặt sau của mỗi tờ vé xổ số miền Trung sẽ cung cấp đến cho các bạn những thông tin cần biết khi tham gia dự thưởng KQXS miền Trung để đảm bảo thực hiện đúng tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân.

Chọn mua vé KQXSMT ở đâu?

Hiện nay, SXMT được phát hành rộng rãi tại nhiều khu vực, địa bàn khác nhau theo đúng quy định về phạm vi kinh doanh vé số do bộ Tài chính quy định. Nếu như trước đây, người chơi muốn tham gia chơi KQXSMT hàng tuần sẽ phải mất thời gian tìm các đại lý bán vé để chọn mua cho mình những dãy số đẹp nhất.

Nhưng giờ đây, quy mô phát hành ngày càng được mở rộng với hệ thống các chi nhánh, đại lý, điểm bán lẻ,.. phân bố khắp các tỉnh, thành phố mang đến những cơ hội thử vận may đặc biệt hấp dẫn đến cho người chơi.

Chi phí cho một tấm vé dự thưởng kết quả xổ số miền Trung hiện nay chỉ từ 10.000 đồng, khá thấp so với mức thu nhập bình quân theo đầu người của mỗi người dân Việt Nam. Với chi phí thấp mà giải thưởng đi kèm lại vô cùng giá trị đây là một trong những yếu tố chính giúp xổ số miền Trung ngày càng nhận được sự quan tâm, yêu mến và tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tham gia dự thưởng xổ số miền Trung ngày hôm nay để có cơ hội nhận về những giải thưởng cao nhất!