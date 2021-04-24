Продвижение, краудмаркетинг

Работаю в сфере продвижение по крауд маркетингу. Казалось бы, такая работа не требует особых умений, но вот если вы так считаете, то могу вас в этом разочаровать. Нужно знать многое и в разных сферах. Сейчас, например, работаю над продвижением таких товаров как кулеры для воды детские . И изучая материал узнал, что они отличаются не только освоим размерам и окраске, в основном яркой и детской. Но и по степени очистки. Когда проведу свою компанию, то предложу вам ее результаты для ознакомления. А вы оцените ее по своей шкале.