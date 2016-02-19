Системный администратор Unix/Linux.

ОБРАЗОВАНИЕ

Основное

2002– 2008 Челябинский Государственный Университет, Математический

Факультет,

Специальность:Компьютерная безопасность. Специалист.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

02.2007-12.2010 ЗАО «Универсальные Системы связи» (в

последствии ООО «Бизнес связь»)

Системный администратор

Администрирование ЛВС (20 рабочих станций, контроллер домена

на Windows Server 2000, прокси сервер на FreeBSD5.3, активное оборудование от Zyxel, HP);

Администрирование сети серверов(10 серверов различного

назначения на OCFreeBSD: почтовые сервера на базе Exim,Postfix,сервер хостинга на базеApache+Nginx+Php, DNS сервера,сервер резервного копирования Bacula,системы мониторингаMRTG, Nagios, сервер данных на базе samba).

Настройка и администрирование разветвленной сети

активного оборудования регионального

масштаба (предоставление услуг связи

юридическим лицам) на базе оборудования

Cisco (маршрутизаторы,коммутаторы),беспроводных точек доступа MotorollaCanopy.

Техническая поддержка пользователей и клиентов

компании.

12.2010-текущее время ООО "Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН"

Системный администратор

Администрирование(в том числе и удаленное) федеральной

сети офисов компании расположенной в

10 городах Российской федерации,

объединенных в единую корпоративную

сеть посредством технологии OpenVPN, и насчитывающую порядка 40 серверов различного назначения (ОС

Centos/Ubuntu/ FreeBSD),10 маршрутизаторов(Mikrotik,Cisco), 8 цифровых АТС(AsteriskPBX), голосовых шлюзов(Grandstream,Eltex) и около 400 рабочих станций, а также другое активное

оборудование.

Непосредственная настройка и ввод в эксплуатацию нового

оборудования, серверов, и сервисов

компании.

Техническая поддержка около 400 сотрудников компании

по всем филиалам.

Решение проблем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯИНФОРМАЦИЯ

Языки

Русский: Родной язык

Английский технический: читаю профессиональную литературу.

Ключевые навыки: