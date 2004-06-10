ЮНЫЙ ВЗГЛЯД РЕШАЕТ ВЗРОСЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ!

﻿Здравствуйте, меня зовут Роман, я студент и начинающий фрилансер. Заметив, что приобрел неплохую базу навыков в видеомонтаже и видеообработке и спокойно применяю их на практике, реализуя их в своих маленьких проектах, решил, что пора начать монетизировать эти данные. Я прошу нормально отнестись к тому, что я персона весьма юная, ведь это ни коем образом не скажется на нашем сотрудничестве.

﻿В работе использую такое ПО: Magix Vegas Pro, Adobe Photoshop CC, Adobe Audution CC.