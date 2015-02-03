Рерайт, копирайт

Образование -высшее

Учебное заведение: ОГУ

Факультет: Экономики и управления

Специальность: реклама.

Опыт работы:

Работа в страховой компании "Уралсиб" - страховой агент - 3 года.

Работа детским аниматором в ДРЦ "Непоседа" - 1 год.

Работа на текстовых биржах адвего и етхт-копирайт и глубокий рерайт - 3 года.

О себе:

ответственность, пунктуальность, наличие большого количества свободного времени, грамотная речь и письмо, четкая дикция, доброжелательность, большой опыт работы с текстами.

Работа с текстами женской тематики, красота, мода, здоровье, гороскопы, мистика, кино, литература, реклама, пиар, стимулирование сбыта, опыт работы с научными текстами (курсовые).

предложения о работе жду на адрес oks_9200 собака mail.ru