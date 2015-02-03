Рерайт, копирайт
Образование -высшее
Учебное заведение: ОГУ
Факультет: Экономики и управления
Специальность: реклама.
Опыт работы:
Работа в страховой компании "Уралсиб" - страховой агент - 3 года.
Работа детским аниматором в ДРЦ "Непоседа" - 1 год.
Работа на текстовых биржах адвего и етхт-копирайт и глубокий рерайт - 3 года.
О себе:
ответственность, пунктуальность, наличие большого количества свободного времени, грамотная речь и письмо, четкая дикция, доброжелательность, большой опыт работы с текстами.
Работа с текстами женской тематики, красота, мода, здоровье, гороскопы, мистика, кино, литература, реклама, пиар, стимулирование сбыта, опыт работы с научными текстами (курсовые).
предложения о работе жду на адрес oks_9200 собака mail.ru
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