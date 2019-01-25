Всем привет Нужно написать продающие тексты Что бы донести лаконично и кратко смыслы передаваемые людям Тематика Логистика и грузоперевозки Есть макет примерный как все будет распологаться Ваша задача все гармонично расположить Придумать описать Структуру скину Сроки до до среды примерно оставляйте заявки прошу не писать ...