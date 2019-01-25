xtimurx

Тимур Тимуров xtimurx

 
32 годаУкраина/Днепр
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Api-Google таблицы-Power BI

    Всем привет  Есть задача  Сделать передачу данных из апи одного сервиса в Гугл таблицы  из гугл таблиц пеедавать в Power BI  Тз скину в лс  Пишите

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Тексты для главной страницы сайта

    $10

    Всем привет Нужно написать продающие тексты Что бы донести лаконично и кратко смыслы передаваемые людям Тематика Логистика и грузоперевозки Есть макет примерный как все будет распологаться Ваша задача все гармонично расположить Придумать описать Структуру скину Сроки до до среды примерно оставляйте заявки прошу не писать ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн одноэкраника

    $10

    Дизайн одного Экрана  Подробности в личку Оплата на карту после выполнения  Вы показываете картинку  я оплачиваю  вы передаете исходники

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн

    $10

    Дизайн элементов на сайте  подробности в личной переписки

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Dmitro_Sparta
Дмитрий 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-1)
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн одноэкраника
Все снова отлично! Быстро утвердили и оплатили. Рекомендую!
Все отлично ! быстро качественно правки молниеносные
Ответный отзыв
Dmitro_Sparta
Дмитрий 
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 отзывов(-1)
$10
10 баллов
5 лет назад
Дизайн
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую всем и сам продолжаю сотрудничать!
Все сделал как надо Попал в Стиль Профи своего дела Рекомендую к работе
Ответный отзыв