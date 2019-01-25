Всем привет Есть задача Сделать передачу данных из апи одного сервиса в Гугл таблицы из гугл таблиц пеедавать в Power BI Тз скину в лс Пишите
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Всем привет Есть задача Сделать передачу данных из апи одного сервиса в Гугл таблицы из гугл таблиц пеедавать в Power BI Тз скину в лс Пишите
Всем привет Нужно написать продающие тексты Что бы донести лаконично и кратко смыслы передаваемые людям Тематика Логистика и грузоперевозки Есть макет примерный как все будет распологаться Ваша задача все гармонично расположить Придумать описать Структуру скину Сроки до до среды примерно оставляйте заявки прошу не писать ...
Дизайн одного Экрана Подробности в личку Оплата на карту после выполнения Вы показываете картинку я оплачиваю вы передаете исходники
Дизайн элементов на сайте подробности в личной переписки