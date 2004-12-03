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ОПЫТ РАБОТЫ
компания "ИнфорТекнолоджи" (Москва)сентябрь 2002 - наст.вр
удаленный программист (через internet)
MS Visual C++ (v60 SE) и БД Gigabase с использованием MFC (v42),
WinAPI, SQL-запросов.
Несколько своих технических предложений.
Основной проект - "Система управления задачами" ИнфорТекнолоджи
http://www.infortech.ru/products/suz/,
разрабатывается около 2 лет группой в 10-20 программистов.
ООО "ИнформСервис"(Красноярск)октябрь 2001 - март 2002
программист java-скриптов для БД Kodeks.
=====================================================ОБРАЗОВАНИЕ
сентябрь 1999 - май 2004 - Красноярский Государственный Институт Искусств,
кафедра струнных инструментов, альт.
В школе 2 года занимался в заочной физико-технической школе
при московском физико-техническом институте.
=====================================================ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Языки C/C++, Pascal, Assembler, HTML, глубокое знание MS Visual C, WinAPI, MFC.
Основы TCP/IP, IP-адресации, DNS, Perl, PHP,
установка/настройка сервера Apache.
Большой фанат объектно ориентированного подхода, педантичен (интроверт),
имею склонность доводить код до блеска
(в смысле лаконичности и удобства понимания).
=====================================================СЕРТИФИКАТЫ
Удостоверение о квалификации "Лаборант-программист"
школьного учебно-производственного комбината.
=====================================================ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
английский (технический чтение свободно), французский.
=====================================================НАГРАДЫ 1-е место на краевой олимпиаде школьников по математике,
1-е и 3-е места на районных олимпиадах школьников соответственно
по физике и информатике в 1998-99 гг.
=====================================================ПРОЧЕЕ
Выделенная интернет-линия дома. 22 года, не курю, женат, ребенок,
водительские права "B".
Интересы - прикладная математика, теоретическая физика,
теория музыки и психоакустика, системы искусственного интеллекта,
экспертные системы.