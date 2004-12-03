=======================

ОПЫТ РАБОТЫ

компания "ИнфорТекнолоджи" (Москва)сентябрь 2002 - наст.вр

удаленный программист (через internet)

MS Visual C++ (v60 SE) и БД Gigabase с использованием MFC (v42),

WinAPI, SQL-запросов.

Несколько своих технических предложений.

Основной проект - "Система управления задачами" ИнфорТекнолоджи

http://www.infortech.ru/products/suz/,

разрабатывается около 2 лет группой в 10-20 программистов.

ООО "ИнформСервис"(Красноярск)октябрь 2001 - март 2002

программист java-скриптов для БД Kodeks.

=====================================================ОБРАЗОВАНИЕ

сентябрь 1999 - май 2004 - Красноярский Государственный Институт Искусств,

кафедра струнных инструментов, альт.

В школе 2 года занимался в заочной физико-технической школе

при московском физико-техническом институте.

=====================================================ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Языки C/C++, Pascal, Assembler, HTML, глубокое знание MS Visual C, WinAPI, MFC.

Основы TCP/IP, IP-адресации, DNS, Perl, PHP,

установка/настройка сервера Apache.

Большой фанат объектно ориентированного подхода, педантичен (интроверт),

имею склонность доводить код до блеска

(в смысле лаконичности и удобства понимания).

=====================================================СЕРТИФИКАТЫ

Удостоверение о квалификации "Лаборант-программист"

школьного учебно-производственного комбината.

=====================================================ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

английский (технический чтение свободно), французский.

=====================================================НАГРАДЫ 1-е место на краевой олимпиаде школьников по математике,

1-е и 3-е места на районных олимпиадах школьников соответственно

по физике и информатике в 1998-99 гг.

=====================================================ПРОЧЕЕ

Выделенная интернет-линия дома. 22 года, не курю, женат, ребенок,

водительские права "B".

Интересы - прикладная математика, теоретическая физика,

теория музыки и психоакустика, системы искусственного интеллекта,

экспертные системы.