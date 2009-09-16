xtrim2007

Доброхотов Александр xtrim2007

 
38 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн страницы подписки

    $25

    Нужно сделать несложный дизайн для 1 страницы подписки. Что входит: фон страницы, шапка, центр, фотер, ecover, форма подписки с кнопкой, шрифт. Дизайн не сложный, образцы покажу. Срок 1-2 дня.

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн продающей страницы инфопродукта

    $50

    Нужно сделать полностью дизайн продающей страницы инфопродукта, все подробности в прикреплённом файле. Срок до 28 декабря. Пишите только те кто имеет хороший опыт в разработке дизайна сайтов. Если есть вопросы пишите в ЛС. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн обложки коробки dvd диска и самого диска

    Нужно разработать строгий, но красивый, притягивающий, побуждающий желание купить, дизайн для диска инфопродукта. Информация в сфере кредитования. Более подробно обсудим с выбранным исполнителем. Покажу неколько примеров дисков которые нравятся, но скажу сразу, не знаю то ...

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн юмористического сайта

    $75

    Нужно нарисовать дизайн+сверстать его и наполнить страницу демо-материалами, чтобы можно было посмотреть как сочетаются шрифты, размер текста, цвет, вообщем всё оформление с графическими элементами сайта. Теперь о дизайне. Дизайн должен быть ярким, но ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надпись по образцу.

    Здравствуйте! Нужно сделать в фотошопе похожую как тут надпись http://www.egraphic.ru/viewid.php?lnkid=11100, делать можно прямо с того сайта, но нужно будет немного изменить, с небольшой анимацией (маленькие мерцающие звёздочки). Указывайте цену и срок.

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод видеокурса

    Требуется перевести видеокурс с немецкого на русский, длительность около 4 часов. Пишите срок и цену, подробности объясню выбранному исполнителю.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • 3 картинки для фона сайта

    Нужно создать 3 картинки в gif формате для фона сайта. Первая для верха, размер ширина 1030 px, высота 20. вторая для основного фона, 1030 ширина, 2 высота. И третья для футера, 1030 ширина и 54 ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Логотип для развлекательного сайта

    $15

    Нужно создать логотип для развлекательного сайта. Основной цвет сайта оранжевый, цвета в логотипе надо подобрать исходя из этого. Фон должен быть прозрачный, ну и надо нарисовать что-то интересное, чтобы подходило для развлекательного сайта. В высоту ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка компонента Fireboard для joomla 1.5

    $10

    Несложная доработка, нужно удалить некоторые фрагменты кода, чтобы не выводились те части, которые обведены красным на скриншёте. Пришлю вам на почту сам компонент, чтобы вы его доработали и я заменил уже установленые файлы доработанными. Надо ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн обменного пункта

    $120

    Нужен хороший дизайн обменного пункта-центра webmoney. Размер сайта 960px, основной цвет зелёный, желательно чтобы в дизайне использовался флаг евросоюза, картинки со скруглёнными углами, для использования на сайте, и уникальный логотип для сайта, чтобы можно ...

    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка скрипта обратной связи для сайта

    $4

    Есть скрипт TSB Mailer, там можно оправлять только на 1 email, а мне нужно чтобы была возможность выбора из списка e-mail адресов на который нужно отправлять сообщение, и чтобы напротив адреса можно было написать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Cкрипт обмена wm-wm и wm-яндекс, яндекс-wm

    Нужен скрипт для обменника, в сети есть автоматический обмен валют webmoney, вот к этому скрипту нужно добавить возможность обмена на яндекс деньги и обратно. Я точно не помню, может ли там клиент выбрать, чтобы оплачивать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт автоматического обмена webmoney на яндекс.

    $125

    Нужен скрипт обмена webmoney на яндекс деньги и обратно в автоматическом режиме для обменного пункта с подробной инструкцией по установке и настройке. Пишите пожалуйста те у кого уже есть опыт в написании или доработке ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Дизайн продающей страницы инфопродукта
Все сделал, оплату получил. Работать было легко и приятно. Спасибо за проект, обращайтесь!
Отличный исполнитель, заказ сделал быстро. Как только понадобится буду обращатся. Рекомендую.
Ответный отзыв
GnucmaS
Антон 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
3 картинки для фона сайта
Приятно работать с Александром! Подробнейшее задание вплоть до пикселя! Своевременно оплатил. Рекомендую!
Работа выполнена за очень быстрые сроки! Качество отличное! Рекомендую!
Ответный отзыв