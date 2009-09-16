Нужно сделать несложный дизайн для 1 страницы подписки. Что входит: фон страницы, шапка, центр, фотер, ecover, форма подписки с кнопкой, шрифт. Дизайн не сложный, образцы покажу. Срок 1-2 дня.
- $25Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно сделать полностью дизайн продающей страницы инфопродукта, все подробности в прикреплённом файле. Срок до 28 декабря. Пишите только те кто имеет хороший опыт в разработке дизайна сайтов. Если есть вопросы пишите в ЛС. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно разработать строгий, но красивый, притягивающий, побуждающий желание купить, дизайн для диска инфопродукта. Информация в сфере кредитования. Более подробно обсудим с выбранным исполнителем. Покажу неколько примеров дисков которые нравятся, но скажу сразу, не знаю то ...Дизайн продукции31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $75
Нужно нарисовать дизайн+сверстать его и наполнить страницу демо-материалами, чтобы можно было посмотреть как сочетаются шрифты, размер текста, цвет, вообщем всё оформление с графическими элементами сайта. Теперь о дизайне. Дизайн должен быть ярким, но ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать в фотошопе похожую как тут надпись http://www.egraphic.ru/viewid.php?lnkid=11100, делать можно прямо с того сайта, но нужно будет немного изменить, с небольшой анимацией (маленькие мерцающие звёздочки). Указывайте цену и срок.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется перевести видеокурс с немецкого на русский, длительность около 4 часов. Пишите срок и цену, подробности объясню выбранному исполнителю.Переводы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать 3 картинки в gif формате для фона сайта. Первая для верха, размер ширина 1030 px, высота 20. вторая для основного фона, 1030 ширина, 2 высота. И третья для футера, 1030 ширина и 54 ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $15
Нужно создать логотип для развлекательного сайта. Основной цвет сайта оранжевый, цвета в логотипе надо подобрать исходя из этого. Фон должен быть прозрачный, ну и надо нарисовать что-то интересное, чтобы подходило для развлекательного сайта. В высоту ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Несложная доработка, нужно удалить некоторые фрагменты кода, чтобы не выводились те части, которые обведены красным на скриншёте. Пришлю вам на почту сам компонент, чтобы вы его доработали и я заменил уже установленые файлы доработанными. Надо ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $120
Нужен хороший дизайн обменного пункта-центра webmoney. Размер сайта 960px, основной цвет зелёный, желательно чтобы в дизайне использовался флаг евросоюза, картинки со скруглёнными углами, для использования на сайте, и уникальный логотип для сайта, чтобы можно ...Дизайн сайтов66 заявокЗакрыт16 лет назад
- $4
Есть скрипт TSB Mailer, там можно оправлять только на 1 email, а мне нужно чтобы была возможность выбора из списка e-mail адресов на который нужно отправлять сообщение, и чтобы напротив адреса можно было написать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен скрипт для обменника, в сети есть автоматический обмен валют webmoney, вот к этому скрипту нужно добавить возможность обмена на яндекс деньги и обратно. Я точно не помню, может ли там клиент выбрать, чтобы оплачивать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $125
Нужен скрипт обмена webmoney на яндекс деньги и обратно в автоматическом режиме для обменного пункта с подробной инструкцией по установке и настройке. Пишите пожалуйста те у кого уже есть опыт в написании или доработке ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад