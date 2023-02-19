Жаркын Хусаинов xusainovxusainov
21 годКазахстан/Семей
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Копирайтер
Имя: Хусаинов Жаркын
Контактная информация: +77085371909, [email protected]
Креативный и квалифицированный копирайтер с 2 года опыта создания привлекательного и убедительного контента для различных отраслей. Способен писать как для печатных, так и для цифровых носителей, с большим вниманием к деталям и способностью укладываться в сжатые сроки.
Навыки:
Отличные навыки написания и редактирования
Знакомство с SEO и оптимизацией по ключевым словам
Способность работать независимо или в составе команды
Владение различными системами управления контентом и программным обеспечением
Знание 4 языка (свободно: английский, русский, украинский, родной язык - казахский)