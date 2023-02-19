Копирайтер

Имя: Хусаинов Жаркын

Контактная информация: +77085371909, [email protected]

Креативный и квалифицированный копирайтер с 2 года опыта создания привлекательного и убедительного контента для различных отраслей. Способен писать как для печатных, так и для цифровых носителей, с большим вниманием к деталям и способностью укладываться в сжатые сроки.

Навыки:

Отличные навыки написания и редактирования

Знакомство с SEO и оптимизацией по ключевым словам

Способность работать независимо или в составе команды

Владение различными системами управления контентом и программным обеспечением

Знание 4 языка (свободно: английский, русский, украинский, родной язык - казахский)