Привет, меня зовут Иван

Занимаюсь разработкой логотипов, создаю макеты, а также делаю рекламные видео на заказ.

Так как у меня был маленький бизнес, я с уверенностью могу сказать, что один из самых важных задач - качественно выделяться на фоне конкурентов с помощью эффективного и простого дизайна.

ПРОГРАММЫ В КОТОРЫХ РАБОТАЮ:

- Adobe Photoshop

- Vegas Pro

УСЛУГИ:

- Разработка логотипов (любые стили)

- Разработка фирменного стиля

- Разработка макетов наружной рекламы

- Дизайн социальных сетей.

- Дизайн визиток, флаеров, бланков и прочей полиграфии.

ДЛЯ ЗАКАЗА, напишите мне сообщение и мы все обсудим