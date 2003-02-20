Привет, меня зовут Иван
Занимаюсь разработкой логотипов, создаю макеты, а также делаю рекламные видео на заказ.
Так как у меня был маленький бизнес, я с уверенностью могу сказать, что один из самых важных задач - качественно выделяться на фоне конкурентов с помощью эффективного и простого дизайна.
ПРОГРАММЫ В КОТОРЫХ РАБОТАЮ:
- Adobe Photoshop
- Vegas Pro
УСЛУГИ:
- Разработка логотипов (любые стили)
- Разработка фирменного стиля
- Разработка макетов наружной рекламы
- Дизайн социальных сетей.
- Дизайн визиток, флаеров, бланков и прочей полиграфии.
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