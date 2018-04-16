Фото и Видео монтаж\съемка
Опыт монтажа: новостных сюжетов, репортажной съемки с мероприятий, рекламных роликов, проектных роликов, контента в соцсети
Владею ПО на уровне уверенного пользователя Adobe Premiere, Sony Vegas
- Занимался монтажом отснятого видео по ТЗ, отбраковкой кадров, выбором лучших, подбором музыки, звуков, цветокоррекцией смонтированного видео
- Освоил основы теории монтажа и базовые принципы цветокоррекции, базовые знания работы со звуком.
- Наложением дикторского текста, подбор музыки, изготовление титров, работа со шрифтами, выравнивание звука. Сводил по цвету изображения, снятые с разных камер в разное время. Работал с разными форматами, кодеками и контейнерами видеофайлов, также со сценарием и правками к видео.
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