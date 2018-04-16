xwolffx

Виктор xwolffx

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фото и Видео монтаж\съемка

Опыт монтажа: новостных сюжетов, репортажной съемки с мероприятий, рекламных роликов, проектных роликов, контента в соцсети 

Владею ПО на уровне уверенного пользователя Adobe Premiere, Sony Vegas 

  • Занимался монтажом отснятого видео по ТЗ, отбраковкой кадров, выбором лучших, подбором музыки, звуков, цветокоррекцией смонтированного видео 
  • Освоил основы теории монтажа и базовые принципы цветокоррекции, базовые знания работы со звуком. 
  • Наложением дикторского текста, подбор музыки, изготовление титров, работа со шрифтами, выравнивание звука. Сводил по цвету изображения, снятые с разных камер в разное время. Работал с разными форматами, кодеками и контейнерами видеофайлов, также со сценарием и правками к видео.