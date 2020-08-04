Здравствуйте!
Меня зовут Алиса Цяпа, я из Украины, города Львов.
Написания статей для меня — это целое хобби и творчество, которым я готова заниматься вечно.
И работаю я уже в этой специализации 3 года, поэтому точно знаю о чем говорю.
Кроме написания уникальных статей, практикую рерайтинг и копирайтинг.
Всегда готова обсудить Ваш проект и помочь, согласна на долгосрочное сотрудничество.
В идеале знаю украинский и русский язык, английский на уровне B2, испанский В1.
За 1000 знаков без пробела — 30 грн.
Если Вы хотите ознакомиться с моим портфолио побольше, оставляю Вам ссылку: https://drive.google.com/drive/folders/1mySzGbPNQU6ngH1gOmJObpErUgVdnLWW?usp=sharing
Также со мной можно связаться через телеграм или вайбер: +380983615375; email: [email protected]; skype: live:unilovekorea
С уважением,
Алиса.