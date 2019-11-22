Пишу программы на заказ

Здравствуйте!

Предлагаю Вам свои услуги по написанию программ, А также доработать чужой код на языках программирования:

1. Delphi7, Delphi 2010, DelphiXE3 , C++Builder

2. MS.SQL Server2005, MS.SQL Server 2008

3. Microsoft Access 2003, 2007

4. FireBird, InterBase,

5. Oracle PL/SQL6. MySQL

Вы можете купить программу с исходным кодом, а также без него.

Программа будет написана в кратчайшие сроки с подробными комментариями. Самые

низкие цены!!!

Способ работы:

1) Вы высылаете мне ваши задачу.

2) Я сообщаю Вам, согласен или нет и называю цену и срок выполнения.

3) Если мы оба соглашаемся, то Вы высылаете мне предоплату - 30 % от суммы.

4) После получения денег я пишу Вам программу в оговоренные сроки.

5) Вы проверяйте программу моего компьютере через удаленный доступ

6) Если Вам всё нравится, Вы переводите мне остальные 70 %.

7) После получения всей оплаты я отправляю Вам {Программа+исходники.}

Способы оплаты

1. Золотая Корона (платёжная система)

2. Western union (платёжная система)

3. VISA карта , WebMoney

Варианты связи:

ICQ - 431716605

E- MAIL: [email protected]

Огромное просьба:

1. (Техническоезадание) все что требуется .

2. СКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫЗАПЛАТИТЬ за эту работу и СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ работы.

3. Работаю только С ПРЕДОПЛАТОЙ 30%