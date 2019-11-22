Здравствуйте!
Предлагаю Вам свои услуги по написанию программ, А также доработать чужой код на языках программирования:
1. Delphi7, Delphi 2010, DelphiXE3 , C++Builder
2. MS.SQL Server2005, MS.SQL Server 2008
3. Microsoft Access 2003, 2007
4. FireBird, InterBase,
5. Oracle PL/SQL6. MySQL
Вы можете купить программу с исходным кодом, а также без него.
Программа будет написана в кратчайшие сроки с подробными комментариями. Самые
низкие цены!!!
Способ работы:
1) Вы высылаете мне ваши задачу.
2) Я сообщаю Вам, согласен или нет и называю цену и срок выполнения.
3) Если мы оба соглашаемся, то Вы высылаете мне предоплату - 30 % от суммы.
4) После получения денег я пишу Вам программу в оговоренные сроки.
5) Вы проверяйте программу моего компьютере через удаленный доступ
6) Если Вам всё нравится, Вы переводите мне остальные 70 %.
7) После получения всей оплаты я отправляю Вам {Программа+исходники.}
Способы оплаты
1. Золотая Корона (платёжная система)
2. Western union (платёжная система)
3. VISA карта , WebMoney
Варианты связи:
ICQ - 431716605
E- MAIL: [email protected]
Огромное просьба:
1. (Техническоезадание) все что требуется .
2. СКОЛЬКО ВЫ ГОТОВЫЗАПЛАТИТЬ за эту работу и СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ работы.
3. Работаю только С ПРЕДОПЛАТОЙ 30%