xxx511556gmailco

UX/UI дизайнер

Звуть Владислав. Люблю естетику, красиві інтерфейси і музику:). Знайшов себе в області дизайну інтерфейсів і з палаючими очима хочу отримати перший досвід роботи!



Чому саме я:

- Проходив менторство у Senior UX/UI дизайнера, де вивчив всі основи дизайну.

- Разом з ментором створив повноцінний і робочий додаток з дослідженням ринку, виявленням проблем і їх рішеннями.

- Зайняв 3 місце в конкурсі зі створення банерів для сервісу з просування на маркетплейсах.

- Проводив реальне інтерв'ю з моїм ментором, де я був у ролі респондента.



Портфоліо: https://www.behance.net/an1mavestra

Моє резюме: https://roomy-index-b31.notion.site/7fa510b18ef14a149f7b912e761064ca



Зв'язок зі мною:

Google Mail: [email protected]

Telegram: https://t.me/ZodiakVK



З повагою, Владислав.