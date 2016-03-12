Добро пожаловать на мою страницу.
Если нужно обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, создать коллаж или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.
Я работаю в данной области более 5 лет.
Предоставляю такие услуги, как:
- ретушь
- цветокоррекция
- монтаж
- реставрация
- нанесение и удаление водяных знаков
- создание коллажей
- разукрашивание фотографий
- обтравка
- замена фона
Я помогу вашему проекту выглядеть более привлекательно, чтобы он начал приносить больше прибыли.
У меня нет конкретных ценников, каждый заказ рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности работы и количества. Вы можете быть уверены в том, что оплачиваете действительно ту работу, которая была выполнена.
Все консультации бесплатны.
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График работы:
Заказы принимаю каждый день-онлайн.
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Контакты:
Связаться со мной можно, написав сюда приватным сообщением, по скайпу, почте или в контакте...
skype: xenia.glazko
почта: [email protected]
Контакт: https://vk.com/xxxenium
Работу стараюсь выполнять качественно, недорого и в кратчайшие сроки.
ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ.
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Способы оплаты:
Карта Сбербанка
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.