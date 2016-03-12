Профессиональная обработка любых изображений

Добро пожаловать на мою страницу.

Если нужно обработать ваше фото или фото для интернет-магазина, создать коллаж или восстановить старые снимки - вы попали по адресу.

Я работаю в данной области более 5 лет.

Предоставляю такие услуги, как:

- ретушь

- цветокоррекция

- монтаж

- реставрация

- нанесение и удаление водяных знаков

- создание коллажей

- разукрашивание фотографий

- обтравка

- замена фона

Я помогу вашему проекту выглядеть более привлекательно, чтобы он начал приносить больше прибыли.

У меня нет конкретных ценников, каждый заказ рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности работы и количества. Вы можете быть уверены в том, что оплачиваете действительно ту работу, которая была выполнена.

Все консультации бесплатны.

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График работы:

Заказы принимаю каждый день-онлайн.

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Контакты:

Связаться со мной можно, написав сюда приватным сообщением, по скайпу, почте или в контакте...

skype: xenia.glazko

почта: [email protected]

Контакт: https://vk.com/xxxenium

Работу стараюсь выполнять качественно, недорого и в кратчайшие сроки.

ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ.

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Способы оплаты:

Карта Сбербанка

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству.