xxxpancherxxx

Вячеслав Белик xxxpancherxxxxxxpancherxxx
35 летУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
excel таблицы
Опыт работы в Excel таблицах более 5 лет.
Решу конкретные задачи, связанные с обработкой ваших массивов данных - очистка, классификация, конвертация в нужный формат, поиск связей и зависимостей, визуализация (графики, диаграммы).
Построение и редактирование сводных таблиц.
Написание формул любой сложности.
Разработка мини отчётов.
Нужно для заказа:
1. Исходные данные для обработки в Excel.
2. Чёткое описание задачи
3. Пример заполнения и оформления таблицы будет плюсом (названия столбцов, строк, виды форматирования, пожелания по цветам).
Объем услуги: 1 таблица (до 100 строк и 100 столбцов)