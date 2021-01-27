xxxpancherxxx

excel таблицы

Опыт работы в Excel таблицах более 5 лет.

Решу конкретные задачи, связанные с обработкой ваших массивов данных - очистка, классификация, конвертация в нужный формат, поиск связей и зависимостей, визуализация (графики, диаграммы).

Построение и редактирование сводных таблиц.

Написание формул любой сложности.

Разработка мини отчётов.

Нужно для заказа:

1. Исходные данные для обработки в Excel.

2. Чёткое описание задачи

3. Пример заполнения и оформления таблицы будет плюсом (названия столбцов, строк, виды форматирования, пожелания по цветам).

Объем услуги: 1 таблица (до 100 строк и 100 столбцов)