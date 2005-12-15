- Отличное знание Macromedia Director Shockwave Studio v8.5, Macromedia Flash 5, MX v6.0 (не только визуально, но и Action Script), а также Adobe Photoshop 7.0, 7.0.1, CS; Image Ready; Paint Shop Pro, Gimp и многих других коммерческих и бесплатных пакетов для работы с векторной и растровой графикой;

- Несомненно, отменное знание Hyper Text Markup Language, Cascading Style Sheets, JavaScript и Dynamic Hyper Text Markup Language.

Так что возможно рассмотрение предложений по вакансии HTML-верстальщик.

Художественное образование, так что проблемы с рисованием от руки отсутствуют.