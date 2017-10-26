Требуется верстка и программирование интернет-магазина на платформе Битрикс, редакция Бизнес, с интеграцией новой версии 1С - УТ. Сроки выполнения: 30-45 дней. Необходим заполненный бриф с бюджетами и примерами работ. Работа только по Договору. Подробности в приложенном файле.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно наполнить контентом сайт на Битрикс. Сроки сжатые. Оплата быстрая. Перенос информации с других сайтов: - картинки - текстовое описание - характеристики прописать в нужные поля - ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $60
Есть сайт и исходная страница на нем нужно: 1. текущую страницу оставить как есть 2. на базе текущей страницы сделать новый шаблон по дизайну. По факту, шапка и подвал должны остаться без ...Завершен6 лет назад
- $60
Есть 2 сайта для них есть исходники в PSD с новогодним дизайном оба сайта на Битрикс есть исходник для обоих главных страниц. надо заменить только главные страницы причем надо из уже существующих шаблонов ...Завершен6 лет назад
Сайт уже есть Все страницы уже работают, надо сделать новую промо-страницу в уже существующем шаблоне Необходимо в краткие сроки (1-2 дня) выполнить верстку и программинг новой страницы. В приложении к ...Завершен6 лет назад
Есть верстка на Flex . Лендинг. Нужно поправить несколько моментов. Верстка: десктоп + адаптив Сроки: 1-2 дня. Нужна быстрая качественная правка. Оплата после проверки и коректировок возможных ошибокЗавершен7 лет назад
Есть верстка на Flex . Лендинг. Нужно поправить несколько моментов. Полное ТЗ - в прикрепленном файле. Есть PSD. Верстка: десктоп + адаптив Сроки: 1-2 дня. Нужна быстрая качественная правка. Оплата после проверки ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна похожая по стилистике копия http://textumlab.ru/, сделанная на wordpressНужно прикрутить к ней WooCommerce для дизайна футболокНужно после этого прикрутить также каталог готовых футболокВ каталоге необходимо сделать корзинуПосле корзины нужно сделать систему заказа. Заказ = электронное письмо менеджеру ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на Джумла. Версия - стабильная 3-ка самая свежая. На этой неделе сайт хостер заблокировал за рассылку спама. Интернет-магазин. Рассылок с самого сайта не делается. Смена паролей результатов не дала. Меняли в админку, ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт на Джумла. Сами товары - в файле в PDF. Также инструкции по внесению товаров и ТЗ с подробным описанием что и как вносим - все в одном архиве. Нам нужны только Дочерние ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть сайт с Битриксом Одна простая индексная страница Нужно: -создать раздел создания футболки. Это конструктор, где будет выбор вариантов футболок и можно загрузить свою картинку-принт что бы разместить ее ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть Джумла в версии 3.6.5. Виртуемарт в стандартной комплектации Корзина и заказ. Есть готовый товарный каталог. Есть товарные категории/подкатегории и сами товары Все работает корректно. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
Битрикс в редакции Старт. Лицензия активна. Обновления есть. Задачи: 1. Реализован товарный каталог. Просто товары и система заказов. Никакой корзины, просто 1 товар = 1 заказ = 1 почта ...Завершен7 лет назад
Есть сайт на Битрикс. Верстка валидная, но не адаптивная. Надо сделать адаптивной Яндекс-вебмастер сейчас пишет вот так: По результатам работы алгоритма, определяющего, насколько сайт подходит для мобильных устройств, сайт ...Завершен7 лет назад
Необходимо настроить автоматическую выгрузку цен из 1с на сайт. Админка - Неткэт. Выкладка остатков и цен: ежедневно один раз в день (в 7 утра например) в автоматическом режиме. 1С ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт на Джумле. Интернет-магазин. 1. В торговых категориях наверху есть картинка прямо под хлебными крошками. В разных товарных категориях это разные, соответственно, картинки. Несмотря на то, что в админке все картинки есть, на ...Завершен7 лет назад
Собственно, сабж Рекламируется сайт автомобильных грузоперевозок. Возят грузы из Москвы по всей России. Нужно: много дешевого трафика. Живого трафика из социалки на рекламируемый сайт. Возможна покупка платных постов, или ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро на 20 тем, составить комплекты метатегов, подготовить ТЗ копирайтерам со структурой статейПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна консультация специалиста по SEO сайта производства греющего кабеля. Есть семантическое ядро с разбивкой по НЧ - ВЧ запросам. Работа с сайтом ведется пол-года. До этого сайт не продвигался. Сейчас НЧ-запросы выросли в ТОП-100 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть предварительный проект простого интернет-магазина на джумле: http://klinkerold.ural-it-dm.ru/ Необходима адаптивная верстка для уже существующей верстки.Завершен8 лет назад