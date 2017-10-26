y-tec0209

Юрий y-tec0209

 
51 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Перенос контента. Сайт на Битрикс
Быстрая оплата, всегда на связи. Сотрудничеством довольна. Рекомендую!
Отличная работа. Спасибо за скорость и качество
Ответный отзыв
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Верстка и программинг шаблонов главных страниц для Битрикс
Оплата в срок, чёткое ТЗ!
Отличная работа. Снова все вовремя и четко по ТЗ. Продолжим сотрудничать. Готовим новую задачу
Ответный отзыв
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Промо-страница в готовом сайте на Битрикс
Отличный заказчик, продолжаем сотрудничество!
Отличная работа. Вовремя и по ТЗ. Будем обращаться еще
Ответный отзыв
leitoImpala67
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Верстка и программинг промо-страницы сайта на Битрикс
Грамотная постановка задачи, оплата в срок! Понимающий заказчик - пришлось сроки отодвинуть на 1 день по моей вине (случилось чп). Отвечал на все вопросы и с пониманием отнёсся к задержке на 1 день.
Грамотный, опытный исполнитель. В ходе работы задавал уточняющие вопросы Правки сделал быстро Рекомендуем к сотрудничеству Будем обращаться еще
Ответный отзыв
habstitch
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Правка верстки на Flex
Замечательный проект, замечательный заказчик. Всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую! :)
Исполнитель на вес золота Все по ТЗ и все вовремя. Задавал уточняющие вопросы и предлагал варианты решения. Будем продолжать сотрудничество. Рекомендуем как ответственного и грамотного специалиста
Ответный отзыв
Показать больше отзывов