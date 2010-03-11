Курников Юрий Павлович
Род. в 1947г.
Образование ВЫСШЕЕ. Окончил МВХПУ(б.Строгановское) в 1976г.
Специальность ДИЗАЙН.
Лауреат Международного и Всероссийских конкурсов.
Награды:
- 1-я премия на Международном конкурсе плаката - 1984г.
- 2-я премия на Всесоюзном конкурсе плаката - 1979г.
- "Диплом Союза Художников СССР" - 1979г.
- 2-я премия на Всероссийском конкурсе эмблемы - 1979г.
- "Диплом 3-й степени" за плакат - 1979г.
- "Диплом ВДНХ СССР" - за лучшую экспозицию года - 1987г.
- "Почетная Грамота" Государственной Думы РФ - 1999г.
- «Почетный Диплом» ассоциации «СоюзУпак» за серию упаковок – 2003г.
Работал в издательствах:
- “Детская литература”- макет книги, иллюстрации
- “Санпросвет”, “Рекламфильм” - плакаты и постеры
- студия “Диафильм” - раскадровка, графика
- “Телепрессторгреклама“ - подготовка рекламы для прессы.
С 1992г. по 2000г. работал креативным и арт-директором в рекламных агентствах и продюсерских центрах: "Модуль-Экспо", "Си-Про Продакшн", "ВМ-Реклама", "Русский АртКреатив", "ЭкспоМирМедиа", а так же как свободный дизайнер.
Разрабатывал креативные и имиджевые концепции для:
"Альфа-Банка" - "Карточка для женщин", "ВессоЛинк" - "Пейджер для всей семьи", а так же для ICN - "Unicare",
НПО "Элевар", "РосКасСервис", "ЮниАрт", ТД "Прибалтика" и т.д.
С 2000г. по настоящее время работаю Главным дизайнером холдинга «Экспресс Фудс».
Основная деятельность:
- Дизайн упаковки и фирменного стиля.
- Фото и видеосъемка
- Сложный дизайн, ручной рисунок, иллюстрации, фотомонтаж.
- Разработка сложной книжно/журнальной полиграфической продукции.
- Проектирование и дизайн наружной рекламы, визуальных объектов,
интерьеров, выставок. Организация рекламных и выставочных мероприятий.
- Создание рекламной концепции фирмы.
- Подбор кадров и руководство крупными творческими коллективами.
Имею водительские права и собственный автомобиль.
Личные качества:
- трудолюбие, коммуникабельность, стремление к творчеству и неординарному решению задания, надежность, аккуратность, быстрая адаптация к новой работе.
Претендую на должность:
- Главного художника, Арт Директора.
Зарплата по договоренности.
Контактный телефон - 328-28-15(дом),
8-903-628-93-50 (моб.)
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