Курников Юрий Павлович

Род. в 1947г.

Образование ВЫСШЕЕ. Окончил МВХПУ(б.Строгановское) в 1976г.

Специальность ДИЗАЙН.

Лауреат Международного и Всероссийских конкурсов.

Награды:

- 1-я премия на Международном конкурсе плаката - 1984г.

- 2-я премия на Всесоюзном конкурсе плаката - 1979г.

- "Диплом Союза Художников СССР" - 1979г.

- 2-я премия на Всероссийском конкурсе эмблемы - 1979г.

- "Диплом 3-й степени" за плакат - 1979г.

- "Диплом ВДНХ СССР" - за лучшую экспозицию года - 1987г.

- "Почетная Грамота" Государственной Думы РФ - 1999г.

- «Почетный Диплом» ассоциации «СоюзУпак» за серию упаковок – 2003г.

Работал в издательствах:

- “Детская литература”- макет книги, иллюстрации

- “Санпросвет”, “Рекламфильм” - плакаты и постеры

- студия “Диафильм” - раскадровка, графика

- “Телепрессторгреклама“ - подготовка рекламы для прессы.

С 1992г. по 2000г. работал креативным и арт-директором в рекламных агентствах и продюсерских центрах: "Модуль-Экспо", "Си-Про Продакшн", "ВМ-Реклама", "Русский АртКреатив", "ЭкспоМирМедиа", а так же как свободный дизайнер.

Разрабатывал креативные и имиджевые концепции для:

"Альфа-Банка" - "Карточка для женщин", "ВессоЛинк" - "Пейджер для всей семьи", а так же для ICN - "Unicare",

НПО "Элевар", "РосКасСервис", "ЮниАрт", ТД "Прибалтика" и т.д.

С 2000г. по настоящее время работаю Главным дизайнером холдинга «Экспресс Фудс».

Основная деятельность:

- Дизайн упаковки и фирменного стиля.

- Фото и видеосъемка

- Сложный дизайн, ручной рисунок, иллюстрации, фотомонтаж.

- Разработка сложной книжно/журнальной полиграфической продукции.

- Проектирование и дизайн наружной рекламы, визуальных объектов,

интерьеров, выставок. Организация рекламных и выставочных мероприятий.

- Создание рекламной концепции фирмы.

- Подбор кадров и руководство крупными творческими коллективами.

Имею водительские права и собственный автомобиль.

Личные качества:

- трудолюбие, коммуникабельность, стремление к творчеству и неординарному решению задания, надежность, аккуратность, быстрая адаптация к новой работе.

Претендую на должность:

- Главного художника, Арт Директора.

Зарплата по договоренности.

Контактный телефон - 328-28-15(дом),

8-903-628-93-50 (моб.)