2000-2004гг Гуманитарно-технический институт, факультет «Прикладная лингвис

2008-2009гг Рекламное агентство «АВАНПОСТ- IT» г.

Должность «менеджер по рекламе»

• Поиск и привлечение клиентов

• Работа с клиентской базой и поддержание ее в актуальном состоянии

• Проведение переговоров с клиентами

• Составление коммерческих предложений и заключение договоров

• Выставление счетов

• Составление отчетов по результатам работ

2009-2010гг ОАО «Доктор Алек» г.Харьков

Должность «Менеджер по рекламе» (http://www.doctor-alex.ua)

Обязанности:

• Разработка рекламной кампании;

• Разработка рекламной продукции

• Взаимодействие со СМИ, ведение переговоров и поддержание контактов с представителями СМИ разного уровня;

• Подготовка рекламных материалов;

• Организация и размещение рекламы (радио, ТВ, интернет, газеты);

• Работа с наружной рекламой;

• Администрирование сайта: информационное наполнение, написание статей, оптимизация сайта; (http://www.doctor-alex.ua)

• Разработка и создание полиграфической продукции;

• Организация внутрикорпоративных обучающих мероприятий.

Профессиональные навыки и знания

• Опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet, , Adobe Photoshop, NERO VISION., Средний уровень знания английского языка.

• Опыт ведения переговоров

• Опыт поиска и привлечения клиентов

• Организация обучающих и развлекательных мероприятий;

• Разработка дизайна полиграфических и рекламных материалов;