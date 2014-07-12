2008-2009гг Рекламное агентство «АВАНПОСТ- IT» г.
Должность «менеджер по рекламе»
• Поиск и привлечение клиентов
• Работа с клиентской базой и поддержание ее в актуальном состоянии
• Проведение переговоров с клиентами
• Составление коммерческих предложений и заключение договоров
• Выставление счетов
• Составление отчетов по результатам работ
2009-2010гг ОАО «Доктор Алек» г.Харьков
Должность «Менеджер по рекламе» (http://www.doctor-alex.ua)
Обязанности:
• Разработка рекламной кампании;
• Разработка рекламной продукции
• Взаимодействие со СМИ, ведение переговоров и поддержание контактов с представителями СМИ разного уровня;
• Подготовка рекламных материалов;
• Организация и размещение рекламы (радио, ТВ, интернет, газеты);
• Работа с наружной рекламой;
• Администрирование сайта: информационное наполнение, написание статей, оптимизация сайта; (http://www.doctor-alex.ua)
• Разработка и создание полиграфической продукции;
• Организация внутрикорпоративных обучающих мероприятий.
Профессиональные навыки и знания
• Опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, PowerPoint, Internet, , Adobe Photoshop, NERO VISION., Средний уровень знания английского языка.
• Опыт ведения переговоров
• Опыт поиска и привлечения клиентов
• Организация обучающих и развлекательных мероприятий;
• Разработка дизайна полиграфических и рекламных материалов;