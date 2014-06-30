y_ananenko

Переводчик (английский язык, норвежский язык)

Образование

2010 - 2012 Мурманский Государственный Технический Университет, Факультет Мировой Экономики и Международных Отношений, специальность Связи с общественностью

2012 – настоящее время Мурманский Государственный Гуманитарный Университет, факультет Журналистики, Филологии и Межкультурных коммуникаций, специальность Лингвистика: переводоведение

Опыт работы

Май 2011 Газета объявлений , должность: секретарь, обязанности: предлагать клиентам других газет дать объявления именно в «Metro-city», отвечать на звонки, ведение некоторой документации, уволилась по причине занятости в университете

Июнь 2012 – Январь 2013 Солярий, должность: администратор солярия

Сентябрь 2013 – Март 2014 Диспетчер в грузовом такси.

Март 2014 – Апрель 2014 Диспетчер аварийно-ремонтной службы

Дополнительные сведения

Владение иностранными языками: английский – advanced, норвежский – trinn 1