y_i_shulyarenko

Работать, работать и еще раз работать!

Телефон: (067) 283-20-97. E-mail: [email protected]

Скайп: Юленька Шуляренко

В 2013 году удачно окончила Житомирскийгосударственный университет имени Ивана Франка и получила базовое высшее образование по направлению «Издательское дело и редактирование». Получила квалификацию бакалавра журналистики, специалиста по издательскому делу и

редактированию, а также дергающийся глаз и нервный тик правой ноги.

Умею верстать практически все виды периодической и непериодической продукции. Есть опыт верстки буклета, книги, журнала для молодых мам (дипломный проект, который сулил прекрасное будущее). Хорошо знакома с написанием иредактированием текстов всех жанров журналистики. В том числе списка продуктов, достоинств и недостатков мужчин, планов на «завтра». Пишу и корректирую статьи (Большой опыт). Умею работать оперативно.Есть большой опыт работы рерайтером и автором статей в интернете по темам строительство, туризм, детские принадлежности, косметика, бижутерия, экономика и финансы, секс, отношения, еда, кухня, животные и многое другое (есть арсенал статей).

Свободно владею русским и украинским языками.Знаю базовый английский.

В совершенстве владею пакетом программ Microsoft Office (в ворде, как рыба вводе). На достаточно хорошем уровне владею программным обеспечением класса настольная издательская система Adobe InDesign. Знаю, как отрезать голову Анжелины Джоли и вставить на ее место свою в Adobe Photoshop. Отлично знакома с программой Адвего, Content Watch и другими по проверке уникальности.

В день пишу от 10 000 знаков. Отличная скорость печати (все это напечатала за полторы минуты:).

Мы могли бы сработаться!