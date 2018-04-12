$700
Даны PSD, Нужно сверстать, адаптивно правильно, как вы умеете.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Даны PSD, Нужно сверстать, адаптивно правильно, как вы умеете.
Требуется разработать b2b маркетплейс по готовой верстке в короткие сроки. Стек laravel + vue предпочтителен. Работа без предоплаты или по безопасной сделке, чтобы исключить ложные обещания. https://www.figma.com/file/w2nwzBAXZ9fxKmWm4TVO3i/Horeca-Copy
Полное тз при общении.
Требуется разработать сервис для риэлторов, ТЗ выбранному исполнителю вышлю. Проект в среднем на 6 месяцев. Указывайте Вашу ставку в час.