ya-stas

Станислав Чкалов ya-stas

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$850
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
$850
10 баллов
5 лет назад
Сверстать мобильную версию проекта
Все на высшем уровне ! Моментальная коммуникация , оплата, все четко и по делу ! Работаем второй раз и будем работать ещё, всем рекомендую к сотрудничеству
Ментальная связь, четко, с полуслова, с полумысли, очень удобный исполнитель! Максимально рекомендую и плюсую!
Ответный отзыв
alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
$1000
10 баллов
5 лет назад
Верстка финтех проекта
Спасибо за интересный проект. Коммуникация на высоте, оплата - в срок. Всем рекомендую к сотрудничеству ! Буду рад вместе работать.
Достаточно умный персонаж, относится к работе с душой, держит марку, делает не спустя рукава. Рекомендую к сотрудничеству.
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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Создать дизайн для магазина тканей
Отличный порядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за интересный проект и быструю оплату)
Алексей как всегда с подошел к вопросу реализации задачи с полной ответственностью, с учетом всех пожеланий и требований. С удовольствием порекомендую его как Профессионала с большой буквы. Спасибо, нас ждет еще много проектов.
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AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$5000
10 баллов
7 лет назад
SaaS Сервис для риэлторов
Крайне рад сотрудничеству, четко поставленная задача, отличная коммуникация, которая позволила сократить сроки. Ставит крайне сложные и крайне интересные задачи. Очень доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Со старта задал очень высокую планку. Проект занял из 6 месяцев - 4 В связи с почасовой оплатой вышло на 30% дешевле от запланированного! Работа на высшем уровне. Моя Величайшая Похвала, надеюсь на долгосрочное и продуктивное сотрудничество.
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