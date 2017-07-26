ya_matveevaaa

Администратор аккаунта в Instagram

[table]Возьму полную ответственность за продвижение интернет магазина и аккаунта в соц сети Instagram.

В мои обязанности входит :

Активность

Подписчики

Добавление фото

Публикация постов

Т.е. полное ведение страницы вашего бизнеса в данной соц сети.

Консультирование клиентов в Direct по товару за доп.плату.

Работаю по принципу 50% оплаты в начале месяцы, последующая плата в конце месяца.

Беру логин и пароль от этой страницы и работаю с ним по 3-5 часов в день.

Могу взять несколько аккаунтов.

Опыт администратирования присутствует.

По вопросам только на почту [email protected]