ya_matveevaaa

Администратор аккаунта в Instagram
[table]Возьму полную ответственность за продвижение интернет магазина и аккаунта в соц сети Instagram.
В мои обязанности входит :
Активность
Подписчики
Добавление фото
Публикация постов
Т.е. полное ведение страницы вашего бизнеса в данной соц сети.
Консультирование клиентов в Direct по товару за доп.плату.
Работаю по принципу 50% оплаты в начале месяцы, последующая плата в конце месяца.
Беру логин и пароль от этой страницы и работаю с ним по 3-5 часов в день.
Могу взять несколько аккаунтов.
Опыт администратирования присутствует.
По вопросам только на почту [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!