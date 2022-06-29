Иллюстратор / Графический дизайнер
Я иллюстратор / графический дизайнер.
Планирую развиваться в иллюстрации и анимации. Умею реализовывать проекты на основе технического задания / брифа, создавать разноплановые векторные иллюстрации, имею навык создания цифровой живописи и пиксель-арта.
Мои цели на ближайшее время — научиться создавать красивые, полезные, работающие иллюстрации, которые будут приносить узнаваемость и прибыль компании. Меня вдохновляет безграничные возможности развития в иллюстрации.
Навыки
⦁ Adobe Illustrator
⦁ Adobe Photoshop
⦁ Procreate
⦁ Векторная иллюстрация
⦁ Рекламная иллюстрация
⦁ Журнальная иллюстрация
⦁ Книжная иллюстрация
⦁ Разработка логотипа
⦁ Разработка иконок
Я против войны в Украине!