Иллюстратор / Графический дизайнер

Я иллюстратор / графический дизайнер.

Планирую развиваться в иллюстрации и анимации. Умею реализовывать проекты на основе технического задания / брифа, создавать разноплановые векторные иллюстрации, имею навык создания цифровой живописи и пиксель-арта.

Мои цели на ближайшее время — научиться создавать красивые, полезные, работающие иллюстрации, которые будут приносить узнаваемость и прибыль компании. Меня вдохновляет безграничные возможности развития в иллюстрации.

Навыки

⦁ Adobe Illustrator

⦁ Adobe Photoshop

⦁ Procreate

⦁ Векторная иллюстрация

⦁ Рекламная иллюстрация

⦁ Журнальная иллюстрация

⦁ Книжная иллюстрация

⦁ Разработка логотипа

⦁ Разработка иконок