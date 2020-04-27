Таргетолог | Продвижение страниц | Гонюсь только за продажами

Приветствую, меня зовут Руслан

Свободное время - друг дьявола, так что я ищу работу

Умею и в продвижение, и в воронки, и в лонгриды.

Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники.

Делаю сбор данных и различные парсеры.

Предоставляю следующие услуги своим клиентам: