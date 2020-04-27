Таргетолог | Продвижение страниц | Гонюсь только за продажами
Приветствую, меня зовут Руслан
Свободное время - друг дьявола, так что я ищу работу
Умею и в продвижение, и в воронки, и в лонгриды.
Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники.
Делаю сбор данных и различные парсеры.
Предоставляю следующие услуги своим клиентам:
- Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget
- Парсер подписчиков в instagram, facebook, vk.com. Сбор базы контактов
- Ведение страниц в соц сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование)
- Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.
- Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
- Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
- Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
- Полный анализ страницы и выявление пробелов.
Действие аккаунта приостановлено!