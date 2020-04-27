yaarusik1

Руслан yaarusik1

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Таргетолог | Продвижение страниц | Гонюсь только за продажами

Приветствую, меня зовут Руслан

Свободное время - друг дьявола, так что я ищу работу

Умею и в продвижение, и в воронки, и в лонгриды.

Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники.

Делаю сбор данных и различные парсеры.

Предоставляю следующие услуги своим клиентам:

  • Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget 
  • Парсер подписчиков в instagram, facebook, vk.com. Сбор базы контактов
  • Ведение страниц в соц сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование)
  • Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах
  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей
  • Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
  • Полный анализ страницы и выявление пробелов.