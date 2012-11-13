иллюстратор, дизайнер
Меня зовут Надя Киселёва / Nadya Kiselyova. С 2008 занимаюсь в основном иллюстрацией.
До этого работала дизайнером и 3D-моделлером в дизайн-студиях. А до этого училась в УГАХА на пром. дизайнера.
Иллюстрирую книги и журналы, особенно люблю детские. Разрабатываю иллюстрации для web и рекламы. Техника может быть любой и компьютерная программа не важна, главное выразить идею, поймать настроение.
Если Вам понадобится профессиональный иллюстратор, обращайтесь.
Почта: [email protected]
Телефон: +7 964 795-12-24
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Портфолио
- Правила поведения за столом557 просмотров
- Первоклашкины сказки155 просмотров
- Порт Геркулес164 просмотра
- Инфраструктура яхтенного порта Геркулес195 просмотров
- Строительная компания150 просмотров
- Книга рецептов271 просмотр
- Книга рецептов234 просмотра
- Книга рецептов217 просмотров
- Индийская принцесса159 просмотров
- Амбробене123 просмотра
- Иллюстрации для moibabydom.ru134 просмотра
- Готовим быстро131 просмотр