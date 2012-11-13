иллюстратор, дизайнер

Меня зовут Надя Киселёва / Nadya Kiselyova. С 2008 занимаюсь в основном иллюстрацией.

До этого работала дизайнером и 3D-моделлером в дизайн-студиях. А до этого училась в УГАХА на пром. дизайнера.

Иллюстрирую книги и журналы, особенно люблю детские. Разрабатываю иллюстрации для web и рекламы. Техника может быть любой и компьютерная программа не важна, главное выразить идею, поймать настроение.

Если Вам понадобится профессиональный иллюстратор, обращайтесь.

Почта: [email protected]

Телефон: +7 964 795-12-24