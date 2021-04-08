yadaria

Дарья yadaria

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер, ретушер

• Творческая и техническая ретушь

• Устранение видимых дефектов изображения любой сложности

• Изменение текстуры и цвета предмета

• Удаление водяных знаков с фото

• Цветовая и тоновая коррекция

• Обтравка для интернет-магазинов

• Коллажирование

Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, CorelDRAW, SketchUp, PRO100. Рисую от руки. Умею фотографировать.

CorelDRAWIllustratorSketchUpPhotoshop
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