Дизайнер, ретушер
• Творческая и техническая ретушь
• Устранение видимых дефектов изображения любой сложности
• Изменение текстуры и цвета предмета
• Удаление водяных знаков с фото
• Цветовая и тоновая коррекция
• Обтравка для интернет-магазинов
• Коллажирование
Владею программами: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Illustrator, CorelDRAW, SketchUp, PRO100. Рисую от руки. Умею фотографировать.
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Портфолио
- Ретушь фото14 просмотров
- Ретушь фото25 просмотров
- Ретушь фото106 просмотров
- Ретушь предметов интерьера108 просмотров
- Ретушь предметов интерьера104 просмотра
- Ретушь предметов интерьера108 просмотров
- Замена частей изображения111 просмотров
- Чистка от водяных знаков114 просмотров
- Логотип+фирстиль103 просмотра
- Визуализация салона ковров104 просмотра
- Буклет128 просмотров
- Буклет116 просмотров