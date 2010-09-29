Мария Кирышева yagevikayagevika
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Стихи на заказ
Пишу стихи на заказ. Темы могут быть абсолютно различными. Главное, чтобы для этого было достаточное количество информации. Очень хотелось бы свои стихи перевоплотить в песни. Первое свое стихотворение я написала в 3-м классе. У меня свой стиль написания стихов, своя изюминка. Если кого то заинтересует тематика моего резюме, незамедлительно сообщите мне об этом. Жду предложений.
Спасибо. С уважением, Мария
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