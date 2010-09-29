Стихи на заказ

Пишу стихи на заказ. Темы могут быть абсолютно различными. Главное, чтобы для этого было достаточное количество информации. Очень хотелось бы свои стихи перевоплотить в песни. Первое свое стихотворение я написала в 3-м классе. У меня свой стиль написания стихов, своя изюминка. Если кого то заинтересует тематика моего резюме, незамедлительно сообщите мне об этом. Жду предложений.

Спасибо. С уважением, Мария