Художник, менеджер художественного проекта, копирайтер, рерайтер

Желаемая должность и зарплата

Контент-менеджер/Копирайтер/Рерайтер

15 000 руб.

Информационные технологии, интернет, телеком

• Контент

• Маркетинг

• Интернет

Полная занятость, Удаленная работа

Образование

1998 Российский государственный гуманитарный университет, Москва

Психология, психолог-педагог

Знание языков

Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Французский — могу проходить интервью

Повышение квалификации, курсы

2005 Дизайн и верстка на ПК

НУО "Институт Информационных технологий", Дизайнер

2004 Ткань в интерьере

НУО "Центр профессионального обучения "КАРЬЕРА", Дизайнер - декоратор

Опыт работы 18 лет 5 месяцев

Март 2006 — по настоящее время (7 лет)

Nemasha-art (Санкт-Петербург)

Фриланс, собственный проект, параллельная реализация других проектов

- Написание и редактирование статей на заказ

- Изготовление одежды и предметов интерьера на заказ

- Организация курсов по художественным ремеслам с приглашением иностранных мастеров

- Организация международных художественных курсов (Франция, Германия, Индия, Непал)

- В процессе воплощения, собственный проект международной художественной школы

Апрель 2006 — Май 2007 (1 год 2 месяца)

Русскоязычная радиостанция Дрейкланд (Германия) — СМИ

Редактор текстов, музыкальный редактор, диктор

- Поиск и редактирование новостных и развлекательных статей

- Ведение различных программ в прямом эфире

Октябрь 1995 — Февраль 2006 (10 лет 5 месяцев)

ООО Рубикон (Санкт-Петербург) — Маркетинг/реклама/PR

Контент-менеджер/Копирайтер/Рерайтер

- Написание и редактирование статей для сайта компании

- Перевод статей с английского языка на русский

- Перевод статей с французского языка на русский

- Наполнение текстовым и фотографическим контентом сайта

- Работа с фотоматериалами, оптимизация изображений для интернета

- Поиск информации и работа в интернете

Октябрь 1994 — Сентябрь 1995 (1 год)

Союз журналистов России (Москва) — СМИ

Секретарь-референт международного отдела

- Написание и рерайт статей

- Редактирование пресс релизов

- Ведение и организация деловых переговоров

- Участие в международных конференциях

Ключевые навыки

- Грамотность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, умение организовать работу команды людей

- Обладаю структурированным умом, способностью к анализу и обработке информации, легко обучаюсь новому

- Широкий кругозор, много путешествую, очень много читаю

- Базовые знания HTML, CSS, JavaScript

- Владею Photoshop, CorelDraw, немного Flash, быстро осваиваю компьютерные программы

Почему мне нужна именно эта работа:

- Основной целью в моей жизни является реализация задуманных мною проектов связанных с художественными ремеслами, которые требуют относительно частых поездок в том числе в другие страны, в данное время я нахожусь в Непале, на обучении. Поэтому мне нужна стабильная, удаленная работа, на ближайшие несколько лет. Мои переезды не будут никоим образом сказываться на работе, я буду их планировать самым удобным способом. Все документы для трудоустройства смогу предоставить через доверенных лиц.

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не имеет значения