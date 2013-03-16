Желаемая должность и зарплата
Контент-менеджер/Копирайтер/Рерайтер
15 000 руб.
Информационные технологии, интернет, телеком
• Контент
• Маркетинг
• Интернет
Полная занятость, Удаленная работа
Образование
1998 Российский государственный гуманитарный университет, Москва
Психология, психолог-педагог
Знание языков
Русский — родной
Английский — могу проходить интервью
Французский — могу проходить интервью
Повышение квалификации, курсы
2005 Дизайн и верстка на ПК
НУО "Институт Информационных технологий", Дизайнер
2004 Ткань в интерьере
НУО "Центр профессионального обучения "КАРЬЕРА", Дизайнер - декоратор
Опыт работы 18 лет 5 месяцев
Март 2006 — по настоящее время (7 лет)
Nemasha-art (Санкт-Петербург)
Фриланс, собственный проект, параллельная реализация других проектов
- Написание и редактирование статей на заказ
- Изготовление одежды и предметов интерьера на заказ
- Организация курсов по художественным ремеслам с приглашением иностранных мастеров
- Организация международных художественных курсов (Франция, Германия, Индия, Непал)
- В процессе воплощения, собственный проект международной художественной школы
Апрель 2006 — Май 2007 (1 год 2 месяца)
Русскоязычная радиостанция Дрейкланд (Германия) — СМИ
Редактор текстов, музыкальный редактор, диктор
- Поиск и редактирование новостных и развлекательных статей
- Ведение различных программ в прямом эфире
Октябрь 1995 — Февраль 2006 (10 лет 5 месяцев)
ООО Рубикон (Санкт-Петербург) — Маркетинг/реклама/PR
Контент-менеджер/Копирайтер/Рерайтер
- Написание и редактирование статей для сайта компании
- Перевод статей с английского языка на русский
- Перевод статей с французского языка на русский
- Наполнение текстовым и фотографическим контентом сайта
- Работа с фотоматериалами, оптимизация изображений для интернета
- Поиск информации и работа в интернете
Октябрь 1994 — Сентябрь 1995 (1 год)
Союз журналистов России (Москва) — СМИ
Секретарь-референт международного отдела
- Написание и рерайт статей
- Редактирование пресс релизов
- Ведение и организация деловых переговоров
- Участие в международных конференциях
Ключевые навыки
- Грамотность, ответственность, исполнительность, коммуникабельность, умение организовать работу команды людей
- Обладаю структурированным умом, способностью к анализу и обработке информации, легко обучаюсь новому
- Широкий кругозор, много путешествую, очень много читаю
- Базовые знания HTML, CSS, JavaScript
- Владею Photoshop, CorelDraw, немного Flash, быстро осваиваю компьютерные программы
Почему мне нужна именно эта работа:
- Основной целью в моей жизни является реализация задуманных мною проектов связанных с художественными ремеслами, которые требуют относительно частых поездок в том числе в другие страны, в данное время я нахожусь в Непале, на обучении. Поэтому мне нужна стабильная, удаленная работа, на ближайшие несколько лет. Мои переезды не будут никоим образом сказываться на работе, я буду их планировать самым удобным способом. Все документы для трудоустройства смогу предоставить через доверенных лиц.
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения