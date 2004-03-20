Выполню качественно любую работу связанную с текстами,переводами и тд.

Меня зовут Виктория,18 лет. Учусь в университете и сейчас есть много свободного времени для выполнения работы. Очень ответственная и целеустремленная. Много читаю,и в совершенстве знаю английский язык. Проработала 3 года в турагенстве,есть опіт общения с клиентами. Чаще всего беру работу связанную с переводами текстов,созданием сайтов,коррекцией или полностью исправлением сайтов. CMM- тоже очень близко для меня и в совершенстве выполняю всю работу. Берусь как за легкие задания так и за сложные. Имею базу работников, которые также профессионалы и будут выполнять любую работу для Вас.