10 лет Delphi, MSSQL, Interbase/FireBird, PHP, JavaScrit, MySQL, C#.NET

От постановки до ввода в эксплуатацию. Прикладное программирование, программирование баз, веб-программирование.

Основные навыки:

Delphi 3-7‚ Interbase 4-6‚ FireBird 1-2‚ MS SQL 2000/2005‚ PHP 3-5‚ MySQL‚ JavaScript‚ C#.NET‚ Clipper‚ 1Сv7.7 - 8

На WinAPI писал программы по обработке звука, работе с голосовым модемом, работе с внешними приложениями (автоматическое нажатие кнопок, заполнение полей и т.п.)

Места работы:

Компания "Инотех", с апреля 2009 по июнь 2009

Должность: программист

Выполняемая работа:

Разработка приложений для биллинга на базе Delphi 7 + Oracle 8-10

ОАО "Санкт-Петербургское Ипотечное агентство", с февраля 2006 по апрель 2009

Должность: программист

Выполняемая работа:

Разработка конфигураций на базе 1С‚ прикладных задач на базе Delphi 7 + FireBird 2

ООО "Ковекс", с февраля 2004 по февраль 2006

Должность: программист

Выполняемая работа:

разработка баз данных на MS SQL 2000, ActiveX для интернет-страниц, графиков, отчётов.

С#.NET Framework: ADO.NET, WinForms

WebServices, XML, VS2005

Delphi7, MS SQL 2000

ООО "Ectaco", с октября 2003 по февраль 2004

Должность: программист

Выполняемая работа:

разработка утилит для переводчиков‚ обработка звуковых сигналов‚ разработка лингвистических баз данных Clipper5‚ Delphi7‚ InterBase SQL 6‚ MySQL

ОАО "Русские самоцветы", с апреля 1994 по октябрь 2003

Должность: программист

Выполняемая работа:

разработка баз данных‚ постановка‚ разработка и сопровождение задач: складской корпоративной системы‚ расчета себестоимости в производственных цехах‚ графического представления изделий‚ интеграция с MS Office приложениями и интернет. Clipper5‚ DBase3‚ Delphi3-7‚ InterBase SQL 4-6‚ MySQL

ОАО "Электросила", с мая 1986 по апрель 1994

Должность: программист

Выполняемая работа:

постановка задачи‚ разработка баз данных‚ разработка приложений‚ отладка‚ сопровождение‚ DBF‚ Clipper

Образование

Основное — высшее

Ленинградский политехнический институт‚ Факультет экономики и управления производством/Автоматизация управления производством (высшее), с 1983 по 1988

Специальность: инженер-экономист