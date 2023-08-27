yahubaliiev

Мы команда Cryptonspace 🚀 ваша идея, наше воплощение.
🗂 Опыт — 5 лет. Свыше 150 реализованных проектов. Из них 100+ для международного рынка.
⚡️Супергерои в категориях:
— NFT collection
— Metaverse
— Интернет-магазины
— Crypto trading apps
— DeFi
— Crypto exchange
— Cryptowallets
— Спланировали, разработали и успешно запустили и несколько крупных NFT-Marketplaces / NFT-Collections / Crypto exchanges основанные на Ethereum / BNB / Solana.
Стек технологий🧠
Node.js, PHP, HTML5, CSS3, React.js, Vue.js, Angular.js, Design, Mockup, UX/UI, Figma, Illustrator, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Cassandra, Apache, Nginx, Ci/Cd, AWS, Docker, Solidity, Smart Contracts
Мы ускоряем рост📊
Критическая разработка продукта, экономика токенов и программы подготовки к запуску для создания вашего токена и сообщества пользователей.
У нас есть всесторонняя экспертиза и опыт📚
Профессионалы в области блокчейна с многолетним опытом работы во многих криптоциклах.
Наше преимущество это наша скорость🚀
Постоянная связь с клиентом.
Работа, доверенная нашим специалистам, выполняется в оговоренные сроки, прописанные в договоре.
📌 Берем проекты на аутсорсинг
— Предлагаем автоматизацию бизнеса
— Делаем проекты с нуля и дорабатываем готовые
— Разрабатываем приложения, веб-сайты, лендинги
— Работаем по ТЗ, предлагаем креативные решения
— Берем и воплощаем в жизнь задачи любой сложности
Наши сотрудники — наша гордость. Мы работаем быстро и отвечаем за результат. Реализованный проект полностью соответствует пожеланиям заказчика.