yahubaliiev

О нас

Мы команда Cryptonspace 🚀 ваша идея, наше воплощение.

🗂 Опыт — 5 лет. Свыше 150 реализованных проектов. Из них 100+ для международного рынка.

⚡️Супергерои в категориях:

— NFT collection

— Metaverse

— Интернет-магазины

— Crypto trading apps

— DeFi

— Crypto exchange

— Cryptowallets

— Спланировали, разработали и успешно запустили и несколько крупных NFT-Marketplaces / NFT-Collections / Crypto exchanges основанные на Ethereum / BNB / Solana.

Стек технологий🧠

Node.js, PHP, HTML5, CSS3, React.js, Vue.js, Angular.js, Design, Mockup, UX/UI, Figma, Illustrator, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Cassandra, Apache, Nginx, Ci/Cd, AWS, Docker, Solidity, Smart Contracts

Мы ускоряем рост📊

Критическая разработка продукта, экономика токенов и программы подготовки к запуску для создания вашего токена и сообщества пользователей.

У нас есть всесторонняя экспертиза и опыт📚

Профессионалы в области блокчейна с многолетним опытом работы во многих криптоциклах.

Наше преимущество это наша скорость🚀

Постоянная связь с клиентом.

Работа, доверенная нашим специалистам, выполняется в оговоренные сроки, прописанные в договоре.

📌 Берем проекты на аутсорсинг

— Предлагаем автоматизацию бизнеса

— Делаем проекты с нуля и дорабатываем готовые

— Разрабатываем приложения, веб-сайты, лендинги

— Работаем по ТЗ, предлагаем креативные решения

— Берем и воплощаем в жизнь задачи любой сложности

Наши сотрудники — наша гордость. Мы работаем быстро и отвечаем за результат. Реализованный проект полностью соответствует пожеланиям заказчика.