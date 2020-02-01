Креативный копирайтер в моём лице тепло приветствует вас.

Добро пожаловать на страничку к человеку, который пишет о вас

Я знаю, что вы бесценный заказчик.

Почему? Спросите вы.

И я отвечу.

Копирайтинг для меня, это цель вызывать эмоции у массы . Масса - целевая аудитория.

Я берусь за интересный/нестандартный/оригинальный/серьёзный/многогранный проект по нескольким причинам:

В опубликованном заказе я вижу душу. Вы горите идеей, и я перенимаю ваш запал.

идеей, и ваш запал. Читаю заказ, и понимаю: вы ищете такого исполнителя, как я. Не могу пройти мимо .

. Ваше задание рождает во мне отклик , и желание его выполнить немедленно!

, и желание его выполнить немедленно! Я вижу свой и ваш, а по другому - наш общий путь развития в этой сфере .

это не просто так.

Если под вашим заказом вы обнаружили мой отклик -Я никогда не ныряю в профессиональный омут, пожалуй, ровно до тех пор, пока меня не попросят.

Я могу всё, что связано с текстом и не связанно с громоздкими сложными алгоритмами. А если вы готовы ответить на мои вопросы, то я могу даже в сложные алгоритмы. Мой тип мышления способен и не на такое. Нет, я не хвастаю, но пытаюсь показать вам истинную картину вещей. Почему я могу претендовать на это? Так о чём же мне говорить, если не об этом? В чём я могу быть сильна, кроме своей оценки?

Давайте я оформлю ваш профиль, напишу контент план, подготовлю любые отзывы, кроме липовых, создам уникальный контент; опубликую статью, сказку или что-то ещё, о чём здесь не написала лишь потому, что не хочу тратить ваше время зря.

Давайте создавать искусство, получать отклик, и повышать планку. Давайте?