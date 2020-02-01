- Добро пожаловать на страничку к человеку, который пишет о вас
Я знаю, что вы бесценный заказчик.
Почему? Спросите вы.
И я отвечу.
Копирайтинг для меня, это цель вызывать эмоции у массы. Масса - целевая аудитория.
Я берусь за интересный/нестандартный/оригинальный/серьёзный/многогранный проект по нескольким причинам:
- В опубликованном заказе я вижу душу. Вы горите идеей, и я перенимаю ваш запал.
- Читаю заказ, и понимаю: вы ищете такого исполнителя, как я. Не могу пройти мимо.
- Ваше задание рождает во мне отклик, и желание его выполнить немедленно!
- Я вижу свой и ваш, а по другому - наш общий путь развития в этой сфере.
Я могу всё, что связано с текстом и не связанно с громоздкими сложными алгоритмами. А если вы готовы ответить на мои вопросы, то я могу даже в сложные алгоритмы. Мой тип мышления способен и не на такое. Нет, я не хвастаю, но пытаюсь показать вам истинную картину вещей. Почему я могу претендовать на это? Так о чём же мне говорить, если не об этом? В чём я могу быть сильна, кроме своей оценки?
Давайте я оформлю ваш профиль, напишу контент план, подготовлю любые отзывы, кроме липовых, создам уникальный контент; опубликую статью, сказку или что-то ещё, о чём здесь не написала лишь потому, что не хочу тратить ваше время зря.
Давайте создавать искусство, получать отклик, и повышать планку. Давайте?
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