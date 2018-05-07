yaigserweb

Веб-дизайнер и верстальщик

Опыт работы в сфере дизайна и IT - 3 года

При исполнении заказа я гарантирую:

1. Результат 100%. Вы получите рабочий дизайн, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи.

3. Визуальный результат. На протяжении всего процесса работы над проектом для вашего удобства я буду показывать

на каком этапе выполнена работа и каком направлении я двигаюсь.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

5. Маркетинговые рекомендации. Вы получите рекомендации по привлечению клиентов и эффективной продажи своих продуктов/услуг.

6. Работа выполняется в полном объёме.

7. Если не успею в срок, Вам скидка 20%.

8. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.