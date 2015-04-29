художник, художник-аниматор, художник-иллюстратор

Имею большой опыт создания рисованной анимации 2D.

Занимаюсь разработкой персонажей; созданием «аниматиков», раскадровок, лей-аутов, Flash-анимацией; организацией и подготовкой материалов для анимационного ролика или фильма; владею графическим планшетом, программами Adobe Photoshop, CorelDraw, Flash, Line Test, Adobe Premiere, Toonz.

Работал художником-аниматором на двух полнометражных анимационных проектах студии "Мельница" ("Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006г.) и "Илья Муромец и Соловей Разбойник" (2007г.)).

Работал ассистентом режиссера на анимационном проекте "Василиса и Серый волк" (рабочее название).

Работал ведущим художником-аниматором на анимационном проекте "Портфель".

Участник выставки "Хобби 21 век".

Почта для связи: [email protected]