Имею большой опыт создания рисованной анимации 2D.
Занимаюсь разработкой персонажей; созданием «аниматиков», раскадровок, лей-аутов, Flash-анимацией; организацией и подготовкой материалов для анимационного ролика или фильма; владею графическим планшетом, программами Adobe Photoshop, CorelDraw, Flash, Line Test, Adobe Premiere, Toonz.
Работал художником-аниматором на двух полнометражных анимационных проектах студии "Мельница" ("Добрыня Никитич и Змей Горыныч" (2006г.) и "Илья Муромец и Соловей Разбойник" (2007г.)).
Работал ассистентом режиссера на анимационном проекте "Василиса и Серый волк" (рабочее название).
Работал ведущим художником-аниматором на анимационном проекте "Портфель".
Участник выставки "Хобби 21 век".
Почта для связи: [email protected]