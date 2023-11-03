Всё, что важно знать, при работе со мной

Что я умею и могу сделать для вас:

• Разработка дизайна и верстка

• Разработка дизайна мобильных приложений

• Работа с сервисами, основанными на искусственном интеллекте

• DALL-E, Midjourney, GPT Bard

• Владею Lottiefiles, Rive, Spline, Framer

• UX/UI • UI Kit

• Работа с мокапами

• Конкурентный анализ

• Анализ продуктов на рынке с точки зрения актуальности дизайна

• Анализ и улучшение существующих интерфейсов десктопной и мобильной версии сайта

• Отрисовка макетов страниц + адаптив в Figma

• Работа с фотографией

• Отрисовка баннеров

• Внесение правок

• Ручное тестирование, поиск багов

• Самостоятельное принятие решений и способность обосновать свои предложения

• Разработка веб-сайтов на Tilda и других сервисах

• Создание онлайн-сервиса для отслеживания и управления отделом продаж

• Верстка коммерческих лэндингов и промо-страниц

• Продвижение сайтов в Яндекс, Google и Instagram

• Создание визуального дизайна веб-сайтов, включая разработку макетов, изображений, графики и других элементов дизайна

• Разработка рекламной продукции под ключ

• Тестирование веб-приложений, чтобы убедиться в их правильной работе.

• Обновление и сопровождение веб-сайтов и веб-приложений, включая устранение ошибок и добавление новых функций

• Соблюдение современных стандартов и практик веб-разработки, включая использование адаптивного дизайна и разработку мобильных приложений

Для кого я могу выполнить заказ:

Я готов взяться за разнообразные проекты и предоставить свои услуги в следующих областях: дизайн, верстка, работа с ИИ, мобильное приложение, UX/UI, маркетинг, анализ, разработка веб-сайтов, рекламная продукция и многое другое. Независимо от того, нужна ли вам индивидуальная разработка, адаптация существующего проекта или управление продажами, я готов помочь воплотить ваши идеи в реальность и достичь максимальной конверсии для вашего продукта

Образование:

• КСТУ имени академика Зулкарнай Алдамжарович Алдамжар

• Кафедра: Технические науки

• Специальность: Информационные системы 2018 — 2022

Достижения и награды:

• I Место: "НИРС 2020" по всему Казахстану - В области искусственного интеллекта

• II Место: "Хакатон AR 2019" - В области дополненной реальности

Опыт работы в компаниях и фриланс:

• Строительная компания: более 2-х лет

• BUSYX Company: более 3-х лет

• Фриланс / ИП: более 3-х лет