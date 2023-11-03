Что я умею и могу сделать для вас:
• Разработка дизайна и верстка
• Разработка дизайна мобильных приложений
• Работа с сервисами, основанными на искусственном интеллекте
• DALL-E, Midjourney, GPT Bard
• Владею Lottiefiles, Rive, Spline, Framer
• UX/UI • UI Kit
• Работа с мокапами
• Конкурентный анализ
• Анализ продуктов на рынке с точки зрения актуальности дизайна
• Анализ и улучшение существующих интерфейсов десктопной и мобильной версии сайта
• Отрисовка макетов страниц + адаптив в Figma
• Работа с фотографией
• Отрисовка баннеров
• Внесение правок
• Ручное тестирование, поиск багов
• Самостоятельное принятие решений и способность обосновать свои предложения
• Разработка веб-сайтов на Tilda и других сервисах
• Создание онлайн-сервиса для отслеживания и управления отделом продаж
• Верстка коммерческих лэндингов и промо-страниц
• Продвижение сайтов в Яндекс, Google и Instagram
• Создание визуального дизайна веб-сайтов, включая разработку макетов, изображений, графики и других элементов дизайна
• Разработка рекламной продукции под ключ
• Тестирование веб-приложений, чтобы убедиться в их правильной работе.
• Обновление и сопровождение веб-сайтов и веб-приложений, включая устранение ошибок и добавление новых функций
• Соблюдение современных стандартов и практик веб-разработки, включая использование адаптивного дизайна и разработку мобильных приложений
Для кого я могу выполнить заказ:
Я готов взяться за разнообразные проекты и предоставить свои услуги в следующих областях: дизайн, верстка, работа с ИИ, мобильное приложение, UX/UI, маркетинг, анализ, разработка веб-сайтов, рекламная продукция и многое другое. Независимо от того, нужна ли вам индивидуальная разработка, адаптация существующего проекта или управление продажами, я готов помочь воплотить ваши идеи в реальность и достичь максимальной конверсии для вашего продукта
Образование:
• КСТУ имени академика Зулкарнай Алдамжарович Алдамжар
• Кафедра: Технические науки
• Специальность: Информационные системы 2018 — 2022
Достижения и награды:
• I Место: "НИРС 2020" по всему Казахстану - В области искусственного интеллекта
• II Место: "Хакатон AR 2019" - В области дополненной реальности
Опыт работы в компаниях и фриланс:
• Строительная компания: более 2-х лет
• BUSYX Company: более 3-х лет
• Фриланс / ИП: более 3-х лет
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