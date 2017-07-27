yakovenkojulia

Переводчик английского удаленно

Обучалась английскому в школе,на дополнительных курсах и в университете.Знание английского на хорошем уровне.В данный момент продолжаю совершенствовать знание языка.

Ответственный,целеустремленный человек.Обучаюсь быстро.

Работаю с 18 лет.Была в разных сферах работ,знаю достаточно.К работе отношусь с ответственностью.Хорошо владею компьютером.

Знания английского языка на среднем уровне.Продолжаю совершенствовать язык,поэтому работа переводчиком будет хорошей практикой для меня.