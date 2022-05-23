Работаю в сфере фриланса около 2 лет. Основное направление - копирайтинг и всё, что касается написание текстов. Начинала с написание мини-статей для телеграм каналов, после работала контент-менеджером инстаграм страниц, сотрудничала с ютюб каналами и писала сценарии к видео на новостные темы.

На данный момент работаю на биржах выполняя точечные заказы. Готова сотрудничать на более долгий период в сравнении с временными рамками одного заказа.

Являюсь топ-дебатёркой СНГ, что даёт возможность, исходя из специфики хобби, отлично структурировать текст, анализировать информацию на высоком уровне, излагать мысль в максимально читабельной форме.