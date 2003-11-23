yakovlevaan

Разработаю индивидуальный логотип, визитки и все остальное для вашего бизнеса

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия , я занимаюсь оформлением и ведением коммерческих аккаунтов. К каждому проекту подхожу с душой и ответственностью, соблюдаю установленные сроки. • Помогу упаковать профиль так, чтобы он продавал за Вас. Упаковка включает: — подбор никнейма/аватара/логотипа — правильное заполнение шапки профиля (имя/био/ссылка/гео) — оформление хайлайтс — планирование визуала ленты на 9 постов из Ваших фото или составление макапа • Полное ведение аккаунта включает в себя: - анализ профиля и составление смм-стратегии - постоянный анализ конкурентов - упаковка профиля - визуал ленты - написание постов - постинг - ведение сторис Сторис монтирую в платном приложении.• Только ведение сторис • Возможна консультация по ведению и продвижению страницы, про алгоритмы Инстаграмм и ответы на вопросы Пишите , с удовольствием отвечу на ваши вопросы)