Привлечение клиентов в любой бизнес с помощью инструментов интернет-рекламы.

● Первые обращения от Ваших клиентов через 5 дней после нашего знакомства.

● Я помогаю своим клиентам создать поток новых заказов с помощью инструментов-интернет рекламы.

● Чем я могу быть полезен?

1) Создаю конверсионные сайты, которые превращают посетителей в заявки.

2) Настраиваю рекламу в Яндекс и Google, для того чтобы тысячи клиентов, которые ищут Ваши товары или услуги не проходили мимо.

3) Создаю рекламные кампании в социальных сетях, чтобы цеплять Вашу целевую аудиторию.

● Вам необходимы мои услуги, если:

1) Ищете специалиста, за которым не нужно переделывать и переспрашивать.

2) Вы нацелены на развитие своего проекта.

3) Устали надеяться на сарафанное радио и хотите управляемый поток клиентов.

● Чем больше зарабатываете вы - тем больше и дольше зарабатываю я. Моя задача сделать так, чтобы в результате совместной работы вы ощущали измеримую прибыль, а не просто посетителей сайта или новых подписчиков.

● Я предлагаю вам сделать первый шаг к развитию и назначить нам бесплатную консультацию, на которой мы обсудим все детали и нюансы.

● Для телефонной консультации:

- WhatsApp: https://wa.me/79126940073

- Telegram: https://t.me/andreyakovlevw

- Почта: [email protected]