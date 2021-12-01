● Первые обращения от Ваших клиентов через 5 дней после нашего знакомства.
● Я помогаю своим клиентам создать поток новых заказов с помощью инструментов-интернет рекламы.
● Чем я могу быть полезен?
1) Создаю конверсионные сайты, которые превращают посетителей в заявки.
2) Настраиваю рекламу в Яндекс и Google, для того чтобы тысячи клиентов, которые ищут Ваши товары или услуги не проходили мимо.
3) Создаю рекламные кампании в социальных сетях, чтобы цеплять Вашу целевую аудиторию.
● Вам необходимы мои услуги, если:
1) Ищете специалиста, за которым не нужно переделывать и переспрашивать.
2) Вы нацелены на развитие своего проекта.
3) Устали надеяться на сарафанное радио и хотите управляемый поток клиентов.
● Чем больше зарабатываете вы - тем больше и дольше зарабатываю я. Моя задача сделать так, чтобы в результате совместной работы вы ощущали измеримую прибыль, а не просто посетителей сайта или новых подписчиков.
● Я предлагаю вам сделать первый шаг к развитию и назначить нам бесплатную консультацию, на которой мы обсудим все детали и нюансы.
● Для телефонной консультации:
- WhatsApp: https://wa.me/79126940073
- Telegram: https://t.me/andreyakovlevw
- Почта: [email protected]